El look del día - octubre 22, 2021

Eva Longoria, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Eva Longoria, Ana Jurka y Karina Banda son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita?

Rita Ora

Rita Ora, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group

Con este otoñal look, la cantante salió a celebrar el cumpleaños de su hermana en un restaurante de Santa Mónica, CA.

Eva Longoria

Eva Longoria, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

La actriz acaparó todas las miradas con este fabuloso vestido azul turquesa con cutouts.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, look del dia Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Netflix

La actriz y empresaria celebró el lanzamiento de su nuevo show en Netflix con este elegante conjunto crema.

Julianne Hough

Julianne Hough, look del dia Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Netflix

La actriz eligió este look de pantalón negro y blusa con mangas tipo globo, para asistir al lanzamiento del show Sex, Love, Goop (Netflix)

Karina Banda

Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía

Este coqueto minivestido strapless le sentó de maravilla a la figura de la presentadora.

Marlene Favela

Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela

La actriz mexicana lució muy fresca y juvenil con este vestido amarillo estampado.

Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis Castellanos

La reina de belleza salió de fiesta con este minivestido negro con mangas abullonadas.

Molly Sims

Molly Sims, look del dia Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Netflix

Para asistir al mismo evento, la talentosa actriz optó por este look de jeans, camiseta blanca y chaqueta negra.

Ana Jurka

Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka

Aunque vive en Miami, la presentadora ya entró al mood de otoño con este look. ¿Qué te parece?

