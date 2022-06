El look del día - junio 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eva longoria, look del dia Credit: Vivien Killilea/Getty Images for HBO Max Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Blake Lively, Eva Longoria y Zoë Saldaña son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Amanda Seyfried Amanda Seyfried, look del dia Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images La talentosa actriz eligió este cool y moderno conjunto de lentejuelas de pantalón corto y chaqueta, para asistir a una velada en Los Ángeles. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Captamos a la actriz cuando salía de un restaurante junto a su esposo Ryan Reynolds, ataviada con este veraniego vestido blanco, que complementó con zapatos cremas de Christian Louboutin y un bolso del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Con este coqueto conjunto de minifalda y crop top, posó la presentadora desde los estudios de El gordo y la flaca (Univision). 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva longoria, look del dia Credit: Vivien Killilea/Getty Images for HBO Max La actriz y empresaria acaparó todas las miradas al llegar a la premier de la serie, Gordita Chronicles, con este sensual conjunto morado. 4 de 9 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy Para visitar los estudios del Programa Hoy (Televisa), la actriz optó por este look de pantalón verde, suéter blanco y sandalias amarillas. 5 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González La presentadora mexicana mostró su envidiable figura con este ceñido vestido rosado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nadia Ferreira Nadia Ferreira, look del dia Credit: Instagram/Nadia Ferreira Para salir a disfrutar de las bellezas de Milán, Italia, la exreina de belleza eligió este look de pantalón corto estampado, top crema con los hombros al descubierto, bolso de Fendi y sandalias estilo gladiador. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Captamos a su majestad llegando a un evento con este hermoso vestido verde con estampado floral, combinado con zapatos cremas de punta y un clutch morado. 8 de 9 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldana, look del dia Credit: Steve Granitz/FilmMagic Para llegar a la premier de Gordita Chronicles, la serie que produjo, la actriz eligió este elegante vestido blanco strapless. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

