El look del día - marzo 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eva Longoria, look del dia Credit: Gotham/GC Images No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Chiquibaby, Eva Longoria y Gloria Trevi son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Sandra Bullock Sandra Bullock, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz llegó a la premier de su nueva película con este espectacular traje con diferentes tipos de rosados de Elie Saab, que complementó co una chaqueta cropped negra y botas por encima de la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Gloria Trevi Gloria Trevi, look del dia Credit: John Parra/Getty Images) La cantante mexicana eligió este sexy atuendo para un encuentro con la prensa en Miami. ¡Regia! 2 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Gotham/GC Images La actriz y empresaria acaparó todas las miradas con este sexy vestido negro con pronunciadas aberturas frontales. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Karwai Tang/WireImage Con este fabuloso vestido fucsia metálico con vuelos en las mangas, de The Vampire's Wife, llegó la duquesa a su primera gala formal durante su tour oficial por el caribe. 4 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana combinó su elegante pantalón crema de talle alto con un top blanco, jacket verde estampado y minibolso blanco. 5 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Como adolescente lució la presentadora con este coqueto minivestido verde con cutouts. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante mostró su tonificado abdomen con este look de pantalón de seda, crop top marrón y chaqueta caqui. 7 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Hermosa lució la presentadora con este femenino vestido fucsia con falda plisada. 8 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: 2022 Spread Pictures/The Grosby Captamos a la actriz en las calles de París con este sobrio conjunto de pantalón de talle alto y moderna chaqueta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 22, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.