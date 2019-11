Eva Longoria, Jennifer López y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Eiza González y Kerry Washington son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Eva Longoria Image zoom David Livingston/Getty Images Supersexy lució la actriz y filántropa con este vestidonegro con pronunciado escote. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jennifer López Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Supercool, moderna y sobretodo muy cómoda lució la cantante con este conjunto de pantalón y top de piel sintética, que complementó con un abrigo largo, tenis y boina. 2 de 10 Applications Ver Todo Eiza González Image zoom Instagram/Eiza González La actriz mexicana lució regia con este clásico traje negro strapless de Ralph Lauren que llevó durante una premiación en Los Cabos, Baja California. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Rihanna Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Encotramos a la cantante ataviada de pies a cabeza de Dior, vestido, sombrero, gabardina y bolso. Sin duda, ama la marca francesa. 4 de 10 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Image zoom Mezcalent La presentadora llegó a los estudios de Reina de la canción (Univision) con este fabuloso traje blanco de una sola manga y abertura frontal de Dror Kontento. 5 de 10 Applications Ver Todo Natti Natasha Image zoom Mezcalent La cantante dominicana optó por este coqueto conjunto de minifalda y croptop morado con plumas, para ir a la más reciente entrega del show Reina de la canción (Univision) 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement América Image zoom Rachel Luna/FilmMagic Fina y elegante lució la actriz con este traje negro con mangas abullonadas que eligió para ir a una gala en Beverly Hills. 7 de 10 Applications Ver Todo Camila Cabello Image zoom Taylor Hill/FilmMagic Ataviada con este minivestido negro con llamativas mangas rojas abullonadas y botas por encima de la rodilla, llegó la cantante a una velada en Nueva York. 8 de 10 Applications Ver Todo Kerry Washington Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images for AFI La talentosa actriz lució fresca y juvenil con este conjunto de culottes y top con estampado floral, que combinó con zapatos amarillos de punta. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

