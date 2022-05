El look del día - mayo 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eva Longoria, look del dia Credit: Jacopo Raule/GC Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Alix Aspe, Eva Longoria y Anne Hathaway son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Regia lució la joven presentadora con este look de minifalda fucsia y top rosado con escote profundo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anne Hathaway Anne Hathaway, look del dia Credit: Jacopo Raule/GC Images) Captamos a la talentosa actriz en Cannes ataviada con este fabuloso conjunto estampado de pantalón de talle alto y blusa con lazo. 2 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Jacopo Raule/GC Images La actriz causó sensación con este sexy y moderno vestido verde neón con cutouts, de Stella McCartney. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Cool, fresca y moderna lució la presentadora mexicana con este llamativo set estampado. 4 de 9 Ver Todo Jessica Castillo Jessica Rodríguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Para la más reciente edición de Al rojo vivo (Telemundo), la presentadora de noticias eligió este elegante vestido color durazno con abertura frontal. Los zapatos rojos de punta le dieron el toque perfecto a su look. 5 de 9 Ver Todo Julianne Moore Julianne Moore, look del dia Credit: Jacopo Raule/FilmMagic La actriz llegó a una velada con este moderno vestido de cuero con un toque de plumas, de Bottega Veneta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Carson Sofia Carson, look del dia Credit: Kevin Winter/Getty Images La actriz acaparó todas las miradas al llegar a una evento con este llamativo y original jumpsuit crema con un espectacular lazo oversized. 7 de 9 Ver Todo Yuri Yuri, el look del dia Credit: Instagram/Yuri Como diosa lució la cantante mexicana con este vestido maxi estampado de un solo hombro y abertura frontal. 8 de 9 Ver Todo Viola Davis Viola Davis, look del dia Credit: Dominique Charriau/WireImage Sofisticada y elegante lució la querida actriz con este conjunto rojo de pantalón y chaqueta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

