Eva Longoria, los detalles de su espectacular look en la gala LACMA Art+Film La actriz de raíces mexicanas deslumbró con un vestido de brillos y un look de belleza dignos de una diva de Hollywood. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas unos días después de que la firma Gucci celebrase un espectacular desfile en pleno corazón de Hollywood, la casa italiana ha sido la anfitriona de la décima gala del museo Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film. Un evento que reunió a numerosas celebridades del cine, la música, el arte y el entretenimiento sobre su alfombra azul. Si la pasarela de Hollywood Boulevard estuvo plagada de estrellas, dentro y en la primera fila, como Jared Leto o Macaulay Culkin quienes fungieron como modelos, o Salma Hayek y Gwyneth Paltrow, acomodadas en el front row para no perderse detalle; la fiesta en el museo angelino no fue para menos y volvimos a ver muchas de las caras amigas de la firma. Entre ellas, destacó la actriz de raíces mexicanas Eva Longoria con un espectacular look. Ataviada con un favorecedor vestido negro con brillos de Vivienne Westwood, la también productora resaltó su silueta con este diseño de un solo hombro, largo hasta el suelo con una pequeña cola y escotado en la espalda, un detalle muy sensual, que acompañó de sandalias negras con plataforma. Eva Longoria espectacular look Lacma Credit: Kevin Winter/ Getty Images Conocida por sus elecciones llamativas para la alfombra, a menudo con pedrería o brillos, de grandes diseñadores como Zuhair Murad, Reem Acra o Alberta Ferretti, Longoria sabe cómo sacar partido a su cuerpo. Como accesorios, optó por grandes anillos de diamantes y esmalte en blanco y negro, de David Webb, y grandes aretes de brillantes de corte cuadrado de XIV Karats; joyas que complementaban su vestido a la perfección. Eva Longoria espectacular look Lacma Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic En cuanto al look de belleza, la maquillista Elan Bongiorno quiso destacar la mirada de la protagonista de Desperate Housewives con un ojo ahumado utilizando sombras en tono grafito, blanco y negro, y abundantes y voluminosas pestañas que enmarcaban sus ojos almendrados. Con el rostro muy natural, un poco de rubor e iluminador, y los labios delineados y brillantes, vimos a la actriz muy equilibrada y favorecida. A cargo de su manicura, en tonos plateados y negro metalizado, estuvo Mariela Bernabe. El estilista Ken Paves elevó el look de la artista con un peinado inspirado en el glamour del Hollywood dorado. Con su melena color chocolate cayendo en cascada de abundantes bucles sobre su espalda, Longoria lució raya partida y sutilmente recogida en el lado izquierdo que le daba ese aire de diva clásica. Eva Longoria espectacular look Lacma Credit: Taylor Hill/ WireImage En la gala, copresentada por la fideicomisaria de LACMA, Eva Chow y el actor Leonardo DiCaprio, se rindió homenaje al icónico cineasta Steven Spielberg y a los influyentes artistas estadounidenses Amy Sherald y Kehinde Wiley. Los beneficios obtenidos durante el evento se destinarán a los programas de cine del evento, así como a futuras exposiciones, charlas educativas y visitados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gucci continúa así con esta alianza con el museo de Los Ángeles en su papel de sponsor. Un año muy especial para la firma italiana, que celebra su centenario, y cuyo director creativo Alessandro Michele, ha declarado públicamente una vez más su amor por la meca del cine, y su influencia en sus creaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eva Longoria, los detalles de su espectacular look en la gala LACMA Art+Film

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.