Eva Longoria conquista a todos con esta rutina de ejercicios a ritmo de Bad Bunny La actriz mostró cómo se ejercita a ritmo del cantante Bad Bunny y desató cientos de comentarios que alababan su excelente forma física. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria ha demostrado como el ejercicio le ayuda a estar saludable y sentirse bien consigo misma. La actriz se ve más en forma que nunca y así lo pudimos comprobar durante el festival de Cannes que se llevó a cabo en abril de este año. Allí, la mamá de Santi Bastón se vio espectacular y muy rejuvenecida. Ser constante con el deporte es algo que la mexicoamericana valora mucho, y por este motivo, decidió compartir un video en su cuenta en Instagram para enseñar su rutina de entrenamiento. Con máquinas y series de varias repeticiones, la esposa de José Bastón enseña su forma de tonificar brazos, piernas y glúteos. Además, acompañó las imágenes junto a la canción de Bad Bunny y Raw Alejando, Party. ¡Algo que conquistó a sus más de 8 millones de seguidores! Muchos de sus fans aplaudieron el duro trabajo y le dejaron comentarios como: "Te ves increíble. Respect", "Cuerpazo", "Yo necesito mucho de tu motivación", "Cuando sea grande, quiero ser como ella", "Ave María", "Bravo, una campeona", "OMG, esa vista" o "Tú luces como de 25 de nuevo". Eva Longoria Eva Longoria | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros mensajes agradecieron a la actriz de 47 años que se mostrase natural: "Así es mente sana, cuerpo sano… La actividad física libera todo lo malo que podamos tener… Felicidades, siempre al natural". Como la estrella de Hollywood declaró para el diario español El Mundo, lo importante es que cada persona se sienta bien con ella misma sin verse presionada: "Nadie tiene que juzgar, tanto si te quieres poner algo bonito y llevar maquillaje como si prefieres ir con pantalones de chándal y una coleta. Tienes que ponerte lo que te haga sentir bien y segura". "Yo me siento a gusto sin maquillaje todo el tiempo. Soy más de cuidarme la piel que de colorido, uso protector solar, hidratantes, sérum, estoy orgullosa de mi cutis, así que intento enseñarlo siempre que puedo", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eva Longoria conquista a todos con esta rutina de ejercicios a ritmo de Bad Bunny

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.