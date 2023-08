Bikinazo de Eva Longoria incendia a las redes "Flamin' Hot!" La actriz, directora y mamá deja a todos boquiabiertos con su cuerpazo; presume curvas desde la Costa del Sol, donde según reportes ha comprado casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eva Longoria en bikini Marbella Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Eva Longoria ha dado mucho de qué hablar este año con el estreno de Flamin' Hot, su primer largometraje como directora, que ha recibido muy buena acogida en la plataforma HULU. Pero ahora la actriz, empresaria tequilera y mamá, de 48 años, está incendiando a las redes por otro motivo: el bikinazo espectacular que ha publicado esta semana en redes con un diminuto y sofisticado bañador negro que enmarca perfectamente su figura petite. "Mi estilo de R&R", exclamó la actriz —quien se colocó en los cuernos de la luna al interpretar el rol de Gabrielle Solís en la aclamada serie Desperate Housewives (2004-2012)— al posar en el bikini de la marca de bañadores de lujo GIGI C. Eva Longoria Credit: IG/Eva Longoria Eva Longoria y amigos en Marbella Credit: IG/Eva Longoria SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El post ha arrancado piropos por montones y también ha servido para darnos una probadita de las vacaciones veraniegas de la doña, quien compartió fotos acompañada con su hijo Santi durmiendo en sus brazos, así como de su marido, José "Pepe" Bastón, con un grupo de amigos. Según fuentes en España la estrella texana adquirió a principios de año una vivienda en la Costa del Sol. La impresionante mansión se ubica cerca del puerto de Banús y su diseño está firmado por el reconocido arquitecto local Melvin Villarroel.

