Los looks más sexy de Euphoria son obra de un diseñador mexicano Aidan Euan, creador de la marca Akna, ha vestido a Maddy, interpretada por la actriz de ascendencia mexicana Alexa Demie en la segunda temporada de la famosa serie. diseñador mexicano Euphoria akna Credit: Instagram Akna Store Algunas series de televisión ejercen una fuerte influencia en la industria de la moda y la belleza. Hablamos de Sex And The City y su secuela And Just Like That…, Bridgerton o Halston, que han logrado poner de moda ciertas prendas, estilos de tiempos pasados o incluso rescatar del olvido a uno de los diseñadores más importantes de Estados Unidos. La última en impactar y convertirse en objeto de admiración por los looks de sus protagonistas ha sido Euphoria, protagonizada por Zendaya, quien a pesar de ser un icono de estilo en la vida real, encarna a una de las jóvenes menos glamorosas de la producción. Para eso ya están sus compañera de reparto. Ya sabemos que el vestuario es clave para dar vida a los protagonistas de cualquier rodaje. La responsable de este departamento en la serie, Heidi Bivens compartió en una entrevista que si en la primera temporada la ropa había servido para definir a los personajes, en esta segunda entrega les habían dado más libertad de profundizar en sus personalidades y mostrar mejor sus diferentes facetas, luciendo incluso prendas de diseñador que un estudiante no podría permitirse, pero necesarias para interpretar la visión del creador de la producción Sam Levinson. Es el caso de Maddy Pérez, interpretada por la actriz de ascendencia mexicana Alexa Demie, con un estilo único que empieza por sus exagerados delineados de ojos a los que añade sombras de colores y detalles brillantes, con los labios habitualmente en color neutro, largas manicuras y su melena azabache siempre bien peinada. diseñador mexicano Euphoria akna Credit: HBO/ Instagram En cuanto a su forma de vestir, Maddy demuestra ser una chica con gran confianza en sí misma que siempre apuesta por conjuntos muy sexy, sea de estilo deportivo o para ir a una fiesta. De ella podemos esperar siluetas muy ajustadas, minifaldas y aberturas en conjuntos que hacen voltear cabezas. Detrás de esos atuendos está el diseñador nacido en Yucatán, México, Aidan Euan, que con su marca Akna triunfa entre las celebridades amantes del brillo como Kim Kardashian, Jennifer López o Miley Cyrus. (¿Se acuerdan de aquel accidente con un top en su concierto de Año Nuevo?) Euan comenzó su carrera en la moda de manera autodidacta cuando llegó a los Estados Unidos desde México. Él y su hermano compraban ropa de segunda mano y la transformaban a su gusto con ayuda de su madre, quien era costurera. En 2016 se planteó más seriamente la creación de su propia marca y así nació Akna, que toma su nombre de una diosa maya de la fertilidad. Para sus prendas se inspira en la mujer mexicana y latina y una de sus señas de identidad es el uso de cristales Swarovski en diseños muy elaborados. "Me gusta pensar en momentos. El pop culture que tenía México en los noventa y principios de los 2000. Telenovelas como Amigas y Rivales, Soñadoras", dijo en una entrevista con Vogue. Amigo de Alexa Demie, el diseñador le prestó un par de modelos en la primera temporada adaptándolos al personaje. Visto el resultado, le pidieron que se encargase de vestirla en la segunda entrega de la serie. diseñador mexicano Euphoria akna Credit: HBO/ Instagram "Pinté también bolsas de marcas como Louis Vuitton y Dior, pinté alacranes que son muy distintivos de Durango y otras partes de México, se usan mucho en forma de glamour y también de poder, enseñando el poder mexicano. Para mí significa nuestro poder, escondiendo influencias así en un show tan importante en estos tiempos", dijo a Vogue. diseñador mexicano Euphoria akna Credit: HBO/ Instagram Otros de los diseños más sobresalientes que aparecen en el show son un vestido negro con aberturas que ella lleva con una diadema de zigzag, un conjunto en color lavanda inspirado en Soñadoras y un pantalón de mezclilla acompañado de un top que está basado en lo norteño, al estilo de Mariana Seoane en el show mexicano Furia Musical de los años 2000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el futuro a Euan le gustaría abrir un taller de costura en su Yucatán natal, para crear oportunidades de trabajo en México.

