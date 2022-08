Eugenio Derbez comparte su peor corte de cabello y... ¡le llueven los halagos! El actor mexicano recibió burlas pero también mensajes de amor al publicar una imagen con un look desastroso. ¿Qué les parece? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de su carrera, un actor suele pasar por diferentes cambios de look. Subidas y bajadas de peso, prótesis en el rostro o el cuerpo para adoptar un papel, y por supuesto visitas al alón para teñir, cortar, poner extensiones, rizar, alisar… y todo lo que nos podamos imaginar, para transformar su cabello y convertirse así en su personaje. El mexicano Eugenio Derbez ha querido compartir su peor experiencia en la silla de la peluquería, que sorprendentemente según él no ha sido su corte para su película The Valet en la que aparece con el pelo bien corto y peinado hacia arriba; y aunque aún no sabemos si se trata de un estilo para un nuevo rol, lo cierto es que nos ha sacado una sonrisa por lo mal hecho que se ve en el momento de la instantánea. En la imagen, vemos al actor de 60 años con una pinza que sujeta los cabellos más largos en la parte superior de su cabeza, mientras que el lateral aparece rapado y con una franja corta pero no lo suficiente como para quedarse pegada a la cabeza, con lo que parece un cepillo. Se trata de un corte que, bien ejecutado, llevan muchos jóvenes, con los laterales casi afeitados y la parte de arriba más larga o con tupé. Por este motivo ha recibido muchas críticas, pues sus seguidores pensaban que en su intento de verse joven ha querido sumarse a esta moda. "Cálmate chavorruco", "No, ¡qué es eso!" O "Fue una mordida de burro" fueron algunos de los comentarios burlones que ha recibido el comediante. Sin embargo, y aplaudiéndole la broma al también productor, muchos simplemente se rieron, celebraron su sentido del humor y algunos hasta le mandaron mensajes de apoyo y cariño. "Te ves muy delgado", "Ánimo Eugenio, solo es temporal", "Me encanta que sea el mismo" o "Siempre me hace reír", son algunos de los comentarios positivos además de corazones y caritas de carcajada. Estamos ansiosos por ver el resultado final para ver si ha sido realmente una catástrofe o el estilista supo mejorar el aspecto del padre de cuatro, que en ese momento no parecía muy satisfecho con su corte. ¡Ni sus hijos Vadhir y José Eduardo Derbez han apostado nunca por un estilo tan radical! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Derbez, quien ha presumido diferentes looks de cabello en su vida, como corto y peinado en punta, canoso y hacia atrás, con tupé, más largo y con flequillo, raya al lado e incluso estilo húmedo, y desde hace años casi siempre con bigote y perilla o barba corta, está en plena forma. A punto de cumplir los 61 años, mantiene un estilo de vida saludable, disfruta de su familia y no deja de trabajar. ¿Será ese el secreto de su juventud?

