Eugenia Cauduro revela qué tratamientos estéticos se ha realizado a sus 53 años

A sus 53 años, Eugenia Cauduro es considerada uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana. De hecho, durante su juventud, hace 30 años, fue elegida como la imagen de Televisa, una de las televisoras más importantes de tierra azteca. Ahora, la actriz revela cómo ha logrado mantener una cara tan hermosa con el paso de los años y qué tratamientos estéticos se ha hecho.

"30 años atrás [fui la imagen de Televisa]", comentó. "Si me estoy colgando [del rostro] Nunca, nunca [me he hecho cirugías]. A la mejor, en algún momento, podemos hacerlo. Ya voy a cumplir en diciembre 54 años. Entonces, a los 54 años que no me haya hecho nada estoy contenta, pero a lo mejor, mi premio de 55 sea [algún tratamiento], por qué no, una cosita de nada".

Respecto a los problemas de obesidad por los que ha atravesado, la intérprete de Cielo Sánchez Robles en el melodrama Amor dividido, asegura que está tomando los pasos adecuados y por ello ha logrado bajar 20 kilos."Ahí vamos, con mucha paciencia, mucho compromiso, mucha consciencia y muchas ganas de seguir viviendo bien, sanos, con energía como se debe", mencionó.

"Ya no me peso tanto [bromeó]. Nunca lo fue [estar con sobrepeso]. Siempre caminé con la cabeza en alto; siempre me he aceptado como estoy, como soy. Al final del día, uno sabe cuáles son los zapatos que uno está calzando en el momento y porqué está donde está", continuó. "No me gusta criticarme, me gusta hacer consciencia de mis errores, que es diferente. Criticarme no porque mi autoestima, en realidad, no tengo porque lastimarme".

Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro | Credit: Mezcalent.com