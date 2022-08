Tienes que ver la increíble transformación de Eugenia Cauduro tras perder 40 libras La actriz aumentó 70 libras debido a una depresión que surgió después de su divorcio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mantener una figura delgada es una batalla que enfrentan muchas mujeres a diario, no solo por verse bien, sino también por cuestiones de salud. Son muchas las famosas que se han dedicado a mostrar sus intensas rutinas de ejercicios al igual que las dietas que las ha ayudado a conservar sus cuerpazos, mientras que otras están luchando silenciosamente por bajar de peso. Una de ella es Eugenia Cauduro, quien por varios años había estado con sobrepeso debido a una fuerte depresión que surgió después de su divorcio. La querida actriz llegó a subir 70 libras y por mucho tiempo pensó que no tenía salida. En una entrevista que realizó en el 2020, Cauduro admitió que se había refugiado en la comida para aliviar el dolor de su separación. Sin embargo, la mexicana decidió tomar las riendas de su vida y de su salud, y se embarcó en un proceso que le está dando muy buenos resultados. "Me veo bien, me siento bien", escribió la actriz junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram. "18 kilos menos. Solo por hoy. Poco a poco se llega lejos". En la imagen se puede apreciar la increíble transformación de Cauduro quien por el momento ha bajado unas 40 libras y al parecer va por más. Durante una entrevista con Marco Antonio Silva, la talentosa actriz aseguró que muchos la habían criticado por su sobrepeso y que durante su proceso se había dado cuenta de la ignorancia de muchas personas en cuanto al sobrepeso se refiere. También hace unas semanas publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el que además aprovechó para anunciar un nuevo proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gente bonita ¿cómo están ? He estado ausente de las redes, lo sé, pero muy feliz también ocupando mi tiempo en míi, solo en mi. Los resultados han sido increíbles, me encantan", escribió la actriz junto a una foto en la que se puede apreciar su pérdida de peso. "Que importante [es] darse una pausa, seguir con lo que hemos dejado pendiente por las razones que sean, y seguir. He leído mucho y aprendido muchísimo más. [Estoy] muy emocionada con un nuevo proyecto que me tiene más que feliz, dedicado a tantas mujeres preciosas que entiendo cuando en algún momento se han sentido así. Estoy enfocada y concentrada, pero siempre agradecida con todos (as) ustedes que son parte de mi motor, mi fuerza y mi inspiración". Eugenia Cauduro Credit: Instagram/Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro Credit: Instagram/Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro | Credit: Mezcalent; Instagram/@eugeniacauduromx Eugenia Cauduro Credit: Mezcalent Eugenia Cauduro Credit: Mezcalent Hasta el momento, Cauduro no ha revelado cómo bajó de peso y tampoco ha mostrado ninguna rutina de ejercicios. Eso sí, lo que sea que esté haciendo, la está ayudando a lograr su meta. Lo cierto es que su belleza va más allá de su figura. Ya sea con algunas libras de más o ahora que está bastante delgada, la actriz mexicana siempre tendrá una belleza incomparable. ¡Buen trabajo Eugenia!

