Siéntete como una auténtica superheroína con esta colección de maquillaje Si eres fanática del maquillaje y los cómics de Marvel, no puedes perderte la nueva colección de Urban Decay dedicada a Eternals, con un exclusivo cofre de edición limitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Urban decay x marvel eternals maquillaje Credit: Cortesía Aunque el maquillaje no da superpoderes sí que en muchas ocasiones nos hace sentir más fuertes, bellas y con más confianza en nosotras mismas, así que técnicamente somos superheroínas cada vez que nos pintamos los labios. Ahora, las fanáticas de la belleza y los cómics, más en concreto de Marvel y su universo trasladado al cine, están de enhorabuena porque ya está disponible la colección inspirada en el filme Eternals, cuyo estreno está previsto para el próximo 5 de noviembre. Para los no expertos, los Eternals son un grupo de seres inmortales que viven en secreto entre los humanos hasta que los eventos ocurridos en Avengers: Endgame les obligan a salir a la luz para defender el planeta. Salma Hayek, una de las últimas latinas en sumarse al universo Marvel, o Angelina Jolie son algunas de las actrices que veremos en este reparto plagado de estrellas. En esta ocasión, Urban Decay se ha superado creando una línea, en su mayor parte vegana, de colores intensos y de larga duración, sombras de ensueño y tonos que favorecen a todos los tonos de piel. Aunque se inspira en lo que se augura como el nuevo exitazo de Marvel, bien podría servir para recrear el look de cualquier superhéroe, villano o personaje de ficción, pues su amplia variedad cromática en la que abunda el brillo, invita a jugar con los productos y la imaginación. Urban decay x marvel eternals maquillaje Credit: Cortesía La colección inspirada en la película presenta varios productos de edición limitada que están a la venta por separado pero que también puedes encontrar en este impresionante cofre que incluye 13 ítems. La más llamativa de las piezas es la paleta de sombras de ojos, con 15 sombras mate y metálicas inspirados por los inmortales guerreros, con tonos en colores fríos como verde esmeralda o azul intenso, y otras cálidos en la gama de los naranjas, marrones y rojos. Cuenta con un pop-up en 3D con algunos símbolos de la película que se despliega al abrirla. Urban decay x marvel eternals maquillaje Credit: Cortesía En la fantástica caja también encontramos 4 delineadores de ojos en lápiz, con una fórmula cremosa que se desliza con facilidad por la piel y resiste al agua. Ofrecen un color intenso y duradero en dorado, azul, morado y negro, todos los colores con brillo para darle a tu mirada un aspecto sobrenatural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También contiene 2 iluminadores en polvo que le darán a tu rostro un aspecto radiante. Fáciles de aplicar puedes jugar combinando los dos tonos. Y 4 labiales divinos, en formato alargado de textura cremosa, en tonos de tendencia como el caramelo y el rojo intenso, que nutren y protegen los labios. Por último, dos geles de purpurina para brillar como nunca. Ha habido otras colecciones dedicadas a superhéroes, pero ninguna tan completa como esta. El cofre perfecto para una adicta a los coleccionables UD x Marvel Studios' Eternals Vault está disponible en la página web de la marca por $295. ¡No te quedes sin el tuyo!

