¿Cómo eliminar de tu piel las secuelas del estrés? Las manchas, la resequedad y el enrojecimiento que tanto nos mortifican y reflejan el estrés tienen remedio. Aprende a combatirlos con los trucos de la Dra Bertha Baum. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este interesante vídeo verás a la doctora Bertha Baum desde su consultorio en Miami compartiendo técnicas y nuevas alternativas para tratar los estragos que deja el estrés en la piel, además de ofrecer algunos productos comunes para darle luminosidad y un tono más uniforme que puedes hacer parte de tu rutina diaria. Aquí están también algunas de sus respuestas y prácticas sugerencias que incluimos en nuestra reciente edición de Abril. ¿Cómo lidiar con las manchas que deja el acné? Estas manchas son más molestas que el mismo brote y permanecen semanas o meses después de que este se ha curado. Mi consejo para eliminarlas es usar productos con retinol, pero que no sean tan fuertes pues tienden a resecar mucho la piel. ¿Qué alternativas posibles podemos buscar en farmacias? Hoy día tenemos acceso fácil a nuevas opciones disponibles sin fórmula médica en farmacias y allí está la importancia de leer la etiqueta y buscar ingredientes efectivos que estén presentes en diversos productos. La nueva línea de Neutrogena que se llama Stubborn Acne tiene opciones de tratamientos para la mañana y para la noche que previenen los brotes pero también lidian con sus consecuencias posteriores. El tratamiento diurno tiene 2.5% de peroxido de benzoilo, un ingrediente excelente para bajar la inflamación y quitar el acné. Para las manchas me encanta el producto de la noche pues trae el nuevo retinol SA que es más suave que el habitual y ayuda a que la piel unifique su tonalidad. Así las marquitas que quedan luego de la inflamación del acné desaparecerán. El retinolSA va a ayudar a exfoliar más rápido para que se la piel se vuelva a ver del mismo color. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo combatir síntomas como la resequedad o el enrojecimiento? La falta de hidratación interna por no beber suficiente agua y la resequedad externa por no aplicar humectantes a diario causan que la piel luzca opaca, mustia o enrojecida. Cuidar la piel siempre es un propósito que empieza con una buena limpieza, la hidratación correcta y sobretodo la protección solar. ¿Qué productos nunca deben faltar en nuestra rutina de belleza? Lo que nunca puede faltar diariamente así no tengamos más que pocos minutos para cuidarnos es el bloqueador solar. Y actualmente la nueva tendencia trae versiones más completas de productos diversos a los tradicionales como por ejemplo sueros multiusos que incluyen bloqueador solar. De esta manera un solo producto tiene el suero que hidrata, contiene bloqueador y antioxidantes que protegen además de un buen factor de SPF. Todo en uno! ¿Alguna novedad para tener en cuenta? Muchas líneas nuevas de protectores solares ya no contienen Oxibenzone que solía ser un ingrediente químico presente en los bloqueadores y que ayudaba a evitar que al aplicar la piel esta quedara blancuzca como la de un mimo. Hoy día la protección efectiva se logra también con nuevas alternativas como los face mists o espráis que se pueden reaplicar aún con maquillaje y protegen no sólo de los rayos solares, sino también de la luz azul de la pantalla de la computadora o las luces de neón de las oficinas. Estás también pueden afectar, resecar y manchar la piel. A estas estamos expuestos todos los días sin importar la época o estación del año.

