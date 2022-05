Las estrellas de Univisión presumen sus mejores galas en la Gran Manzana y presentan nueva programación Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images Es momento de presentar la nueva programación de la cadena y sus rostros más conocidos se dieron cita en Nueva York, donde pudimos verles muy sofisticados y a la última. Mira los mejores looks. Empezar galería Alejandra Espinoza estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/Getty Images La exreina de belleza mexicana eligió un llamativo minivestido con flecos en fucsia metalizado de Dian. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images La flaca eligió un primaveral vestido estampado con grandes flores, que combinó con sandalias gladiadoras en azul vivo. 2 de 10 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images Presumiendo silueta, la presentadora optó por un sensual traje negro ajustado con escote asimétrico y sandalias minimalistas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Karina Banda y Carlos Ponce estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/Getty Images Los tórtolos, quienes serán también compañeros de trabajo, posaron coordinados. Ella con un traje pantalón de hombros estructurados con un top fucsia y él con un traje azul con camisa blanca y el detalle del pañuelo con ribete anaranjado en el bolsillo. 4 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images Blanca y radiante, la copresentadora eligió un conjunto de chaqueta blanca y pantalón palazzo con un cinturón estilo fajín en negro. 5 de 10 Ver Todo Ana Patricia Gámez Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images Así de sonriente posó la presentadora con un favorecedor traje rojo entallado y sandalias con pedrería. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez y Alan Tacher estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images La conductora mexicana también eligió un traje color naranja para asistir al evento junto a su compañero en Despierta América, quien eligió un traje azul de tres piezas, muy elegante. 7 de 10 Ver Todo Jackie Guerrido Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/Getty Images Muy favorecida, la comunicadora optó por un vestido blanco de un solo hombro con peplum y largura midi, que acompañó de tacones nude. 8 de 10 Ver Todo Galilea Montijo Estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/ Getty Images Sobria y elegante, la conductora apostó por un vestido estilo camisa de color negro con cuello y puños con brillos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sebastián Yatra estrellas univision presentan novedades Credit: Rob Kim/Getty Images El cantante colombiano también se entregó al color negro con un traje clásico que vistió con camiseta. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

