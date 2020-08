Estos vestidos con mangas tipo globo cuestan menos de $100 y los necesitas este verano Encontramos opciones para todos los gustos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Covid-19 ha cambiado la vida de todos y de qué manera. Son muchas las cosas a las que hemos tenido que adaptarnos durante esta cuarentena obligatoria que se ha extendido más de lo que pensábamos. Una de esas cosas a las que inevitablemente nos hemos ido acostumbrado es a dejar a un lado el maquillaje, los tacones y hasta nuestros fabulosos atuendos, para usar ropa deportiva o pijamas. Pero la realidad es que no tenemos que posarnos los días en fachas, sobretodo ahora en verano que las temperaturas están excelentes y ya en muchas ciudades pueden ir a restaurantes, reuniones al aire libre y por supuesto paseos en el parque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para eso nada mejor que ponernos un vestido cómodo y femenino que nos haga sentir de alguna manera que estamos volviendo a la normalidad. Y es que un modelito estampado o a rayas, combinado con unas sandalias y un bolso cute, es una buena fórmula para subir el ánimo y de paso para que te den ganas de disfrutar del día, aunque sea con un corto paseo alrededor de la cuadra. Ahora bien, si quieres sentirte aún más femenina, chic y moderna, necesitas comprarte un vestido con las mangas abullonadas o tipo globo. Este trend ha vendio arrasando desde el año pasado y sigue muy vigente en este 2020. Lo bueno es que por más sencillo que sea el vestido, este tipo de mangas lo eleva de inmediato. Las mangas tipo globo te ayudan a lucir más elegante al instante y sin mucho esfuerzo. Image zoom Cortesía Balloon Sleeve Midi Dress, de Venus. $39.99. Venus.com. Image zoom Cortesía Balloon-sleeved Cotton Dress, de H&M. $39.99. Hm.com. Image zoom Cortesía Paisley Print Ruffle Dress, de Ten Sixty Sherman. $49. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Puff-Sleeved Dress, de H&M. $39.99. Hm.com. Image zoom Cortesía Godet Twist Midi Dress, de Topshop. $45. Topshop.com. Image zoom Cortesía ruched bodycon mini dress with balloon sleeves in polka dot, de Asos Design. $38.25. Asos.com. Image zoom Lavish Outings Green Print Dress, de Red Dress Boutique. $58. Reddressboutique.com. Para hacerte el trabajo más fácil, nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones por menos de $100, porque nos encanta lucir bien pero sin gastar una fortuna. Lo bueno es que hay muchísimas opciones a precios asequibles. Mira las bellezas que encontramos.

Close Share options

Close View image Estos vestidos con mangas tipo globo cuestan menos de $100 y los necesitas este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.