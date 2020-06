Estos tenis fueron lanzados hace casi 40 años y siguen siendo los favoritos de las famosas Lo mejor de todo es que tienen un precio bastante asequible Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que, en cuestión de calzados, los tenis son los más cómodos. Y es que por algo estos fueron creados para darte s`oporte y facilidad a la hora de hacer ejercicios. Es por eso que en los últimos años los tenis se han vuelto imprescindibles no solo para ejercitarse, sino también para llevar a cualquier evento y con cualquier atuendo. En el mercado puedes encontrar decenas de marcas y diseños de tenis, pero hay unos en especial que por años han sido los favoritos de las chicas fitness, las fashionistas y también las famosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de los icónicos tenis de cuero de Reebok, los cuales están cumpliendo casi 40 años de haber sido lanzados al mercado y la verdad es que parece que fue ayer. Estos clásicos fueron un hit en el momento en que los pusieron a la venta en 1983. Aunque en ese momento se usaban mayormente para hacer ejercicios, hoy en día se han convertido en un para las chicas que les gusta la moda, pero también quieren comodidad. Image zoom Cortesía Y es que, para suerte de muchas, los tenis se han convertido en el calzado perfecto para la mayoría de las ocasiones, en espacial para los vestidos. Y es que ahora, más allá de que se vea mal o raro, llevar tenis con un vestido, luce superchic y a la moda, sin mucho esfuerzo, y ese diseño en específico sigue siendo tan actual. Image zoom Gotham/GC Images Image zoom Robert Kamau/GC Images Image zoom Ray Tamarra/Getty Images Por eso famosas como Gigi Hadid, Kate Bosworth, Reese Witherspoon y otras más celebridades no para de usarlo con todo tipo de looks. Este clásico diseño está confeccionado con cuero suave que se ve aún mejor después de que tiene varios usos. Su disimulada plataforma los hace lucir vintage, sin dejar de ser modernos y perfectos para usar con lo que sea y para lo que sea, como para un picnic o para viajar. Además, tiene una suela resistente que no dejará que te resbales. Lo mejor de todo es que en este momento solo cuestan $75 en DSW.com. ¡Qué maravilla! Corre a comprarlos. Se convertirán en tus mejores amigos este verano.

