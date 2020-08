Estos son 3 de los mejores acondicionadores para el cabello maltratado Llevo un buen tiempo usándolos y le han devuelto la vida a mi cabellera Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que el pelo se maltrata más durante los meses del verano. Y es que las vacaciones en la playa, las constantes actividades al aire libre, y por supuesto ese color más claro que luce tan lindo durante esos meses tiene su precio. En el verano el cabello también sufre los estragos del sol, especialmente si tienes un color claro o highlights. Para mí, el cabello siempre ha sido muy importante, al igual que para la mayoría de las latinas. Tener una cabellera sedosa y con mucho brillo siempre ha sido mi meta. Por eso siempre me he lanzado a probar diferentes productos que prometen ayudarme a obtener ese resultado que quiero. Muchos no han sido como me lo esperaba, pero otros sí han logrado restaurar mi pelo, dejándolo más brilloso y saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación, están tres de los productos que mejor me han funcionado, y que hoy en día forman parte de rutina de cuidado para el cabello. Trato de alternarlos y a veces uso uno completo para luego empezar el otro. La verdad es que está formula me ha funcionado muy bien. Eso sí, siempre estoy abierta a usar nuevos lanzamientos y recomendaciones. Restore Mask Treatment, de Living Proof. Cuesta $38 y la encuentras en Sephora.com. Image zoom Cortesía Este producto no contiene silicona y está hecho con la fórmula reparadora de la marca, la cual deposita en el cabello una especie de “escudo” que de inmediato lo hace ver y sentir saludable. Además, este potente tratamiento protege el cabello de daños futuros, como el que ocasiona el tinte o el caliente de la plancha, dejándolo mucho más fuerte. Intense Hydrating Mask, de MoroccanOil. Cuesta $58 en Moroccanoil.com. Image zoom Cortesía Esta mascarilla para el pelo, que puedes usar una vez a la semana, es un tratamiento intenso formulado para pelo seco y maltratado. Está hecho con antioxidantes, aceite de argán e ingredientes nutritivos que le dan a tu pelo todo lo que necesita para que luzca siempre perfecto. Lo mejor es que en poco tiempo puedes ver excelentes resultados. Hair Protector No. 3, de Olaplex. Cuesta $28 y lo obtienes en Dermstore.com. Image zoom Cortesía Y es que estos productos fueron creados por dos químicos y contienen los mismos potentes ingredientes que tienen los productos de la marca hechos especialmente para el uso de los profesionales en los salones. Además del producto favorito de Kim, la marca también ofrece champú, acondicionador, tratamiento leave-in y un aceite reparador. Todos excelentes y efectivos para obtener la mejor melena de tu vida. ¡A probarlos!

