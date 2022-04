El estilo sexy y casual de los famosos en Coachella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Estilo famosos en Coachella Credit: Getty Images/ Instagram El festival favorito de las celebridades nos ha dejado looks muy interesantes protagonizados por el tejido de red, las lentejuelas, las botas de cowboy y sobre todo, por mostrar mucha mucha piel. Estos son nuestros preferidos. Empezar galería Alessandra Ambrosio Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram Una de las fijas del evento, la modelo brasileña nos deleitó con varios looks increíbles, como un enterizo de ganchillo blanco o este conjunto de chaqueta patchwork, pantalón ancho y una bandana de lentejuelas lila a modo de top. Las originales lentes y el bolso neón son los mejores accesorios para un festival. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta Estilo famosos en Coachella Credit: Kevin Winter/Getty Images for Coachella La cantante brasileña derrochó energía y sensualidad en el escenario con su música y su sexy atuendo de minishort y top con los colores de la bandera de su país decorado con cadenas y tiras de strass. 2 de 14 Ver Todo Karol G Estilo famosos en Coachella Credit: Kevin Winter/Getty Images for Coachella La bichota causó sensación con su actuación en Coachella. Uno de los conjuntos que presumió en la tarima fue este original bodysuit de tiras de mezclilla en distintos tonos con hebillas y ojales metálicos. Con el cabello más azul que nunca, sus botas también estaban confeccionadas en el mismo tejido. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Becky G Estilo famosos en Coachella Credit: Kevin Winter/Getty Images for Coachella Vimos a la mexicoamericana bailar a ritmo de Grupo Firme y también ella pisó el escenario junto a Karol G, para lo que optó por este set de pantalón ancho con bloques de color y un mini top blanco que dejaba ver su ropa interior, un conjunto en rojo brillante con cadenas. 4 de 14 Ver Todo Lele Pons Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La cantante venezolana disfrutó de lo lindo ataviada con un short de mezclilla, un original top de grandes lentejuelas multicolor y sombrero de paja. 5 de 14 Ver Todo Luis Fonsi Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram Disfrutando del festival con su esposa y amigos, el puertorriqueño optó por pantalones de mezclilla con manchas de pintura, camiseta roquera, bandana blanca y sombrero. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Águeda López Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La esposa de Luis Fonsi exhibió su cuerpazo con este vestido transparente con brillos que acompañó con botas de cowboy. 7 de 14 Ver Todo Christina Milian Estilo famosos en Coachella Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Para asistir a una de la fiestas exclusivas celebradas durante el festival, la intérprete optó por este divertido conjunto de minifalda rosada y top con un gran lazo, en tejido metalizado y tenis violeta. 8 de 14 Ver Todo Karen Martínez Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La esposa de Juanes nos deslumbró con este conjunto de falda transparente con perlas que combinó con un top del mismo color, chaqueta corta plateada y sombrero. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hailey Bieber Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La modelo disfrutó de varios conciertos en el festival, donde apostó por un estilo muy a los 2000, con pantalones de mezclilla bajos y cropped top. 10 de 14 Ver Todo Vanessa Hudgens Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La actriz presumió melena rizada al viento y cuerpazo con este vestido de malla metálica de Natalia Fedner, que lució sobre un traje de baño negro con grandes aberturas. 11 de 14 Ver Todo Paris Hilton Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La socialité añadió brillo al desierto con este minivestido negro transparente y un corsé plateado. Sus accesorios no se quedaron atrás con botas de combate de plataforma decoradas con llamas, grandes lentes de sol y una gorra con pedrería. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Estilo famosos en Coachella Credit: Instagram La exreina de belleza posó con una minifalda de cuero con bordados, botas por encima de la rodilla y un top de ganchillo blanco. No olvidó su sombrero tejano, otro de los clásicos del festival californiano. 13 de 14 Ver Todo Nathy Peluso Estilo famosos en Coachella Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La cantante argentina posó tras bastidores con un pantalón de cuero negro, top sin mangas y chaqueta de aire masculino en color tierra. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El estilo sexy y casual de los famosos en Coachella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.