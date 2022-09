Los 6 peinados más memorables de Halle Bailey, la actriz que da vida a La Sirenita Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Halle Bailey Credit: (Photo by Corey Nickols/Getty Images for IMDb) ¡Mira la razón por la que esta cantante de 22 años nos inspira a salir de nuestra zona de confort y experimentar! Empezar galería Una inspiración Halle Bailey Credit: Halle Bailey / Instagram Desde que se dio a conocer el trailer oficial de la nueva la película La Sirenita, Halle Bailey, está en boca de todos no solo por ser la primera vez que este personaje es interpretado por una actriz de color en un largometraje, sino por su increíble voz y estilo particular. En esta ocasión, presentamos una lista de las 6 veces que esta cantante nos robó el aliento con su original forma de llevar su abundante cabello natural. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Una sexy coleta Halle Bailey Credit: Halle Bailey / Instagram En septiembre del año pasado, la joven actriz publicó esta fotografía junto a un espejo en la que luce una trenzas largas recogidas en el frente y sueltas en una cola alta con el siguiente mensaje: "Hecha a la imagen de Dios, eso es una selfie". 2 de 7 Ver Todo Como una flor Halle Bailey Credit: Halle Bailey / Instagram Con cierta remembranza a las estatuas y dibujos de la diosa de la mitología griega Medusa, la intérprete de la canción Have no mercy dejó a sus seguidores de las redes boquiabiertos con este original estilo de peinado. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Recogido Halle Bailey Credit: Halle Bailey / Instagram Bailey, de 22 años, es muy versátil a la hora de peinarse. Este estilo está súper moderno y es perfecto para una cita con amigos o algún enamorado. ¡Muy elegante! 4 de 7 Ver Todo Bucles Halle Bailey Credit: Halle Bailey / Instagram En esta fotografía, la actriz es "besada por el sol" y lleva su cabello en espiral corto, definitivamente uno de nuestros favoritos ya que le hace justicia a su delicadas facciones. ¡Muy linda! 5 de 7 Ver Todo Rastas larguísimas Halle Bailey Credit: Halle Bailey / Instagram Con una versión totalmente diferente y refrescante de las trenzas de diosa, Bailey optó por llevarla con rastras y solo podemos decir ¡WOW! Especialmente nos encantan los accesorios plateados que usó para complementar el look. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Representación Halle Bailey Credit: (Photo by Corey Nickols/Getty Images for IMDb) En una entrevista de Variety, el director del nuevo filme de Disney, Rob Marshall, dijo que el peinado de Ariel en esta verisón incorpora "las rastas características de Halle Bailey con algunas trenzas más sueltas". "Ella se ve impresionante con el pelo rojo; no todo el mundo lo hace", dijo. La película llegará a los cines en mayo del 2023. ¡No podemos esperar! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

