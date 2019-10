El estilo de los íconos milenial latinos By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Con motivo del Mes de la Herencia Hispana hemos querido analizar el estilo de algunas de las milenial latinas más influyentes como Selena Gómez, Alejandra Espinoza o Camila Cabello. Jóvenes, famosas y triunfadoras, estas diez mujeres son admiradas, además de por sus logros profesionales, por las prendas que cuelgan en sus clósets. Empezar galería SELENA GÓMEZ Image zoom Daniele Venturelli/WireImage El blanco y el negro forman parte de su fondo de armario, tanto en el día a día, cuando opta por prendas cómodas y básicas, como en las alfombras, donde la vemos con conjuntos más elaborados pero sin toques estridentes. Suele elegir vestidos muy femeninos, que favorecen su silueta y elige siempre maquillajes que resaltan su mirada. Con accesorios sencillos, consigue siempre un look perfecto. Advertisement Advertisement ALEJANDRA ESPINOZA Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Se nota que su primera profesión fue modelo. Siempre atenta a las tendencias, la conductora mexicana acierta en las alfombras y fuera de ellas con looks favorecedores con los que presume su estilizada silueta y sus kilométricas piernas. Minifaldas y botines son una combinación por la que apuesta muy a menudo, conjuntos color block y trajes femeninos y sexy no faltan en sus apariciones. No deja de lado el maquillaje, siempre a juego con su ropa, ni el cabello, con el que le gusta jugar y lucir diferente. CAMILA CABELLO Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for ELLE Lo más importante del estilo de la cantante cubana es que viste de acuerdo a su edad. Trajes con escotes y transparencias son sus opciones para las alfombras, también los crop tops y los pantalones de tiro alto son looks con la que la vemos habitualmente. Haciendo gala de su cabello naturalmente ondulado, siempre luce de acuerdo a la ocasión. Advertisement CLARISSA MOLINA Image zoom John Parra/Getty Images La belleza dominicana juega con las tendencias y sus gustos personales para encontrar lo que mejor se adapta a su cuerpo. Los minivestidos y las prendas de colores vivos no faltan en su clóset. Otros elementos a los que es fiel son los escotes originales, los crop tops y los brillos en ocasiones especiales. BECKY G Image zoom Gabe Ginsberg/WireImage La mexicoamericana saltó a la fama cuando era muy joven, así que los pantalones de mezclilla eran casi como un uniforme. Conforme fue creciendo la vimos encontrar su estilo particular en trajes con mucho brillo, transparencias, altos tacones… atuendos muy femeninos que combina con las prendas más urbanas que luce en algunos de sus vídeoclips. EIZA GONZÁLEZ Image zoom Gisela Schober/Getty Images for Cartier Conocedora de la moda y de su cuerpo, la mexicana va siempre perfecta. Crop tops, vestidos ceñidos, trajes de gala, estampados atrevidos… nada se le resiste a la actriz quien ha ido refinando sus gustos con el paso del tiempo y apostando por primeros nombres de la moda. Ya se apara ir al gimnasio o para asistir a la ceremonia de los Oscar, siempre va impecable. Advertisement Advertisement Advertisement KAROL G Image zoom Mezcalent Aunque en las alfombras la vemos con trajes explosivos, con brillos, aberturas, luciendo piernas y escote; en su día a día la cantante colombiana apuesta por un estilo más cómodo: pantalones anchos, hoodies y tenis, pero sin perder su toque sexy tan auténtico. Las chaquetas grandes de colores y de pelos son otra de sus prendas fetiche. SOFÍA CARSON Image zoom Paul Archuleta/FilmMagic La actriz y cantante de origen colombiano afirma que algunas de sus musas son Audrey Hepburn, Grace Kelly y Angelina Jolie. Por eso siempre la vemos con diseños atemporales y muy femeninos. Vestidos cortos ladylike, y en las alfombras trajes largos y glamorosos. En su faceta de cantante, la artista prefier utilizar prendas chic con toques más rock’n’roll. ROSALÍA Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Para esta cantante “más es más”. Sus looks, dentro y fuera del escenario se caracterizan por el exceso: grandes volantes, mucho oro, aires flamencos, colores llamativos, medias de rejilla, tejidos plásticos y zapatillas con suela gruesa forman parte de su clóset. A veces todo esto ¡en el mismo conjunto! Advertisement Advertisement Advertisement CARDI B Image zoom PHOTO: (PHOTO BY ROY ROCHLIN/GETTY IMAGES) La rapera de origen dominicano es una auténtica fashionista que elige la moda como medio de expresión. Sexy y excéntrica, a menudo la vemos presumiendo encantos con minivestidos con aberturas, escotes de vértigo, corsés, mangas abullonadas, trajes ceñidos, estampados atrevidos y por supuesto, altísimos tacones. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

