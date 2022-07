Estas son las gafas de sol que vas a llevar este verano según las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gafas de sol verano 2022 famosas Credit: Instagram/ Jacopo M. Raule/ Getty Images Deportivas, de aviador, con formas geométricas... Para hacer frente al sol del verano, nada mejor que unos lentes con estilo como los que lucen estas celebridades. Empezar galería De aviador Este estilo de gafa, con montura metálica y lentes translúcidos, sientan de maravilla a Jennifer López, quien a menudo los elige en tonos tostados, a juego con su cabello. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio De corazón Ángela Aguilar es un ejemplo de lo que está de moda entre las chicas más jovenes y este look con gafas de corazón nos ha conquistado. 2 de 9 Ver Todo Máscara futurista Gafas de sol verano 2022 famosas Credit: Jacopo M. Raule/ Getty Images El último defile de Balenciaga ha creado mucho revuelo. Nicole Kidman, quien desfiló para la firma, apareció con este vestido de lentejuelas y estas gafas ajustadas al rostro de la mediática marca. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lady retro La modelo Sharon Fonseca posó con este diseño que nos recuerda a los de los años 50 con la montura blanca. 4 de 9 Ver Todo De ciclista Gafas de sol verano 2022 famosas Credit: David Crotty/ Patrick McMullan Desde hace meses se han impuesto las gafas XXL y, sin llegar al extremo de Kim Kardashian y su máscara, Christina Aguilera presumió estas de Dior de aire futurista. 5 de 9 Ver Todo Detalles arquitectónicos La cantante Rosalía presumió estos modelos muy "motomami" con los lentes grandes, cuadrados y oscuros, y los extremos de la montura con relieves. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con logo ¡Las gafas de sol con grandes monturas de pasta y los logos de las marcas en dorado están de vuelta! Así lo muestra la cantante Anitta con este excesivo diseño de Dolce & Gabanna. 7 de 9 Ver Todo Aire deportivo Con una silueta aerodinámica, cristales de espejo y montura plateada, Kim Kardashian modeló un diseño que podría pertenecer a un ciclista. 8 de 9 Ver Todo Colores llamativos Danna Paola eligió un atuendo muy colorido en el que incluyó unas gafas con la parte inferior de los cristales al aire y la montura superior en tono verde prado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas son las gafas de sol que vas a llevar este verano según las famosas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.