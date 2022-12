Elegancia en la alfombra: Las estrellas brillan en la gala de Estilo DF Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Estilo DF Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Sobre la alfombra azul real, estas chicas nos maravillaron con sus trajes, estilismo y glamour en la celebración del aniversario de la revista. ¿Cuál fue tu look favorito? Empezar galería Geraldine Bazán geraldine bazan, estilo df Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Con su melena llena de rizos, la actriz salió de su zona de confort llevando un atuendo de Victor y Jesse de cristales. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Marisol González Estilo DF, Marisol González Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como una de las anfitrionas de la noche, la presentadora vistió el tono de la noche, optando por un minivestido azul real con guantes a juego. 2 de 8 Ver Todo Sandra Echeverría Estilo DF, Sandra Echeverría Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La estrella de Maria Felix: La Doña fue reconocida como personalidad del año portando una prenda asimétrica plateada. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kika Edgar Kika Edgar, estilo DF Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Siguió la tendencia del azul real con un vestido de inspiración vintage confeccionado por Vero Diaz, zapatos negro y un bolso a juego. 4 de 8 Ver Todo Cecilia de la Cueva Estilo DF Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Regia lució la actriz con su propio look azul de terciopelo y su largo cabello cobre. 5 de 8 Ver Todo Mara López Estilo DF Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Nos fascinó este vestido asimétrico dorado que llevó la actriz española. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Isidora Vives Isidora Vives Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La joven actriz nos dejó boquiabiertas con su belleza y este look blanco creado por la diseñadora Giselle Matamala. 7 de 8 Ver Todo Mabel Cadena También vistió de blanco la actriz de Black Panther: Wakanda Forever, eligiendo un blazer sofisticado y falda a juego de la marca Napoleón. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

