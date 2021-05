Da en el blanco al estilo de las famosas Por Laura Acosta Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Tendencias vestidos blancos, Adamari Lopez, Miss Universo Andrea Mesa, Francisca Lachapel Credit: Instagram/Hoy Dia, Dimitrios Kambouris/Getty Images for Empire State Realty Trust, Instagram/Francisca Lachapel Estamos a solo semanas del comienzo del verano y nuestras celebridades favoritas están luciendo bellos atuendos monocromáticos en blanco angelical, el look perfecto para los días más cálidos. ¡Inspírate con las siguientes imágenes y únete a la tendencia! Empezar galería Andrea Meza Miss Universo, Andrea Mesa, Miss Mexico, tendencias vestido blanco Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Empire State Realty Trust La nueva Miss Universo paseó por Nueva York y posó en el Empire State Building luciendo este bello vestido clásico y sofisticado. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado, moda, tendencias, blanco Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Para un look más casual, la presentadora eligió este pantsuit relajado con un crop top para darle un toque juvenil. 2 de 10 Applications Ver Todo Paulina Vega Paulina Vega, tendencias, blanco Credit: Instagram/Paulina Vega Dieppa Miss Universo 2014 compartió esta foto en sus redes luciendo un vestido elegante con espíritu vintage. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, vestido, tendencia, blanco Credit: Instagram/Francisca Lachapel Radiante la presentadora en estos últimos momentos de su embarazo con este sedoso minivestido. 4 de 10 Applications Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: Instagram hoy Día Nos encantó este vestido blanco de ojalillo que lució la reciente cumpleañera para presentar en Hoy Día (Telemundo). 5 de 10 Applications Ver Todo Andrea Legarreta Look del día, Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta Le quedó de maravilla a la mexicana este pantsuit blanco que complementó con una blusa de color neutral. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emily Ratajkowski Look del día, Emily Ratajkowski Credit: Robert Kamau/GC Images Descubrimos a la modelo paseando con este minivestido de encaje y tenis cómodos a juego. 7 de 10 Applications Ver Todo Camila Coelho Look del día, Camila Coelho Credit: Instagram/Camila Coelho Nos encantó este look sofisticado y moderno de blazer que combinó con una cartera de perlas. 8 de 10 Applications Ver Todo Galilea Montijo Look del día, Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora lució sus piernas con este minivestido y usó un labial rojo para darle un toque de color a su atuendo. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Galindo Look del día, Paula Galindo Credit: Instagram/Paula Galindo Para salir a cenar, la influencer colombiana, mejor conocida como Pautips lució este minivestido blanco y sandalias a juego. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

