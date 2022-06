Copia el look: ¿Quieres lucir tan fabulosa como Jennifer López en camino al gimnasio? Cada vez que la diva del Bronx sale al estudio de baile, se ve tan fabulosa que queremos copiar su estilo casual Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la alfombra roja y en el escenario, Jennifer López siempre nos maravilla con atuendos fabulosos, lista para las cámaras o una actuación espectacular. Sin embargo, JLo también es reina del estilo casual y nos ha inspirado con sus looks más recientes. En preparación para sus próximos proyectos, hemos visto a la cantante y actriz en camino a un estudio de baile en Los Ángeles casi todos los días por varias semanas. En cada ocasión, la mamá de Emme y Max se ve cómoda y cool en su look atlético sin sacrificar el estilo. Por supuesto, a nosotras nos encantan sus looks maravillosos como el vestido sensual que lució en la alfombra roja de su documental, Halftime, pero sus atuendos casuales con mucho más fácil de copiar. Aquí te tenemos unas piezas claves para imitar el estilo. Leggings coloridos JLo adapta la pieza a su estilo personal con colores vivos y estampados alegres. Jennifer López, estilo casual Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Piezas oversized Nos encantó la sudadera ancha y cropped que lució sobre un brasier deportivo. Jennifer López, estilo casual Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zapatillas cool Dale un toque especial a los atuendos deportivos con unas zapatillas blancas o coloridas como las que lleva Jennifer. Jennifer López, estilo casual Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Gafas chic ¡Nunca le pueden faltar sus lentes! JLo es fan del estilo aviator. Jennifer López, estilo casual Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Bolso impactante JLo siempre sale con un bolso de diseñador y aunque nosotras no tenemos un bolso de Hermes en nuestro closet como ella, nos encanta la idea de llevar un bolso más chic con un atuendo casual. Jennifer López, estilo casual Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images

