Cuando trabajaba en una de las tantas tiendas de la ciudad de Nueva York, Manuel A. Mendez nunca imaginó que su vida daría un giro tan interesante. Gracias a un regalo del destino el joven empezó a trabajar como asistente en la gira mundial I Am de Beyoncé , lo que luego lo llevó a trabajar directamente con la cantante para luego convertirse en el estilista de su hija Blue Ivy. Hoy en día, Mendez saborea las mieles del éxito no solo como parte del equipo de la artista, sino también realizando interesantes colaboraciones con diseñadores, al igual que con otros estilistas. ¿Su nueva aventura? Una divertida colaboración con la tienda para niños Kidpik.

Hablamos con el diseñador y estilista dominicana para que nos contara un poco más de este nuevo proyecto y de contara un poco acerca del mundo de la moda para los niños.

Manuel cuéntanos acerca de tu colaboración con Kidpik, ¿de qué se trata?

Siempre me ha llamado mucho la atención Kidpik porque ellos no tienen miedo de jugar con las nuevas tendencias y la calidad [de sus piezas] es excelente. También me encanta su servicio de suscripción porque le hace la vida más fácil a las mamás que les gusta que sus hijas luzca hermosas y a la moda todos los días. Ellos le están dando a los niños de todas partes un servicio de estilista y eso es muy cool.

Yo trabajé de cerca con el equipo de Kidpik para elegir las piezas de estas cajas. Me dejaron expresar mi estilo y mi personalidad. Realmente puse mi estilo en esta colección y creé looks que incluyen mis tendencias favoritas del momento. Hay algo para todas. Para las niñas activas está la Seven Sisters Box, que tiene la ropa deportiva más moderna. La pequeña le gustan los estampados puede elegir la caja Glow Bright Sis. Esta tiene looks que incluyen capas y mezclan estampados de una manera inesperada.

¿Cómo describes tu estilo como estilista?

La manera en que armas los looks es la forma en que te destacas. No tengo miedo de jugar con las texturas, los colores y los estampados. Mezclar dos piezas llamativas es algo que llama la atención. Son tantas cosas las que me inspiran. Diferentes culturas, artistas, looks de la calle. Yo diría que mi estilo es muy personalizado.

¿Cuál es la diferencia entre trabajar con niños y con adultos?

Trabajar con niños es mucho más divertido. El mundo de los niños está lleno de brillo y color, y no tiene que ser tan serio. Amo los estampados. Son todos tan divertidos y reflejan felicidad. Cuando estos son combinados de la manera perfecta, lucen elevados y muy bien. La ropa pequeña de alguna manera siempre luce mejor.

¿También trabajas de cerca con otros estilistas?

Sí, en los proyectos en los que trabajo, colaboro muy de cerca con el estilista de cabecera. Es muy importante la comunicación y trabajar juntos. Este es el secreto para crear looks icónicos como los looks que he creado para los MTV VMA’s, Wearable Art Gala y videos de Family Feud.

¿Qué opinas de la moda para niños en este momento?

A los niños les gusta lucir a la moda y al mismo tiempo cómodos. Personalmente estoy fascinado con crear looks para mis clientes con las siguientes tendencias: un toque de neón, looks color block, estampado anima, vuelos, tenis con estampados y mezcla de estampados. En cuanto a accesorios me encantan las medias altas y bolsos con pedrería y aplicaciones.

Para más información acerca de las cajas de suscripción de Kidpik entra a Kidpik.com.