Estefanía Villarreal arrasa en las redes tras el regreso de Rebelde La intérprete de Celina se ve mejor que nunca con esta propuesta de moda Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando primero conocimos al personaje de Estefanía Villarreal en "Rebelde", Celina era una chica tímida luchando contra sus inseguridades. Ahora, casi 20 años después, la actriz luce mejor que nunca y le dará nueva vida al personaje en la nueva versión de "Rebelde" en Netflix. Desde que se anunció que la mexicana de 34 años regresaría a la telenovela como la nueva directora del Elite Way School, los fans han quedado maravillados con su transformación. En las redes, Villarreal comparte sus mejores looks y les muestra a miles que ella también es de las chicas más fashion de la serie. En una de las imágenes más recientes que compartió, la vimos llevando un minivestido negro estilo blazer con escote atrevido, el cual adornó con unos brillantes sutiles. La chica completó el look con una cola de caballo baja muy chic. Estefanía Villareal Credit: Instagram/Estefanía Villareal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Nos encanta ver que Villarreal celebra sus curvas y su belleza natural! Esperamos ver más de ella en la próxima temporada de la serie.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estefanía Villarreal arrasa en las redes tras el regreso de Rebelde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.