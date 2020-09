Estée Lauder se convertirá en la primera marca de belleza en fotografiar un producto en el espacio La marca pagará más $15,000 por hora a los astronautas que ayudarán con esta hazaña Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de los años son muchas las campañas publicitarias que han se han gastado miles de dólares tratando de hacer las mejores campañas publicitarias. De hecho, hay muchos de esos anuncios han sido tan memorables que se han quedado grabado en nuestra memoria. Ahora bien, lo que está haciendo Estée Lauder pasará a la historia como la una de las hazañas publicitarias más importantes y una que sin duda pasarán a la historia. Resulta que la prestigiosa marca hará un campaña publicitaria para las redes sociales nada más y nada menos que en el espacio. Así como lo lees. Estée Lauder está enviado a la Estación espacial internacional, diez botellas del suero Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex, convirtiéndose así en la primera compañía de belleza en hacer una campaña publicitaria en el espacio. ¡Wow! “[El producto] será fotografiado en la famosa ventana de cúpula [y esas imágenes] serán para el uso en las redes sociales de Estée Lauder”, según explica un comunicado de la marca. Así es que, si tomamos en cuenta que esto no será para publicarlo en Time Square o para incluirlo en un comercial de televisión, podemos decir que este es el mayor esfuerzo que se ha hecho para impresionar sus seguidores en las redes. Según reportó ABC News, para lograr esto la compañía tendrá que pagarle a los astronautas que ayudarán en el proceso, unos $17,500 por hora. ¿Será que el grupo de astronautas hay un fotógrafo? Eso no lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguras es que de la manera que sea fotografíen este producto, con semejante vista, las imágenes serán icónicas.

