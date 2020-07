Este veraniego vestido que lució Meghan Markle solo cuesta $75 y está disponible El vestido también está disponible en rosado y es perfecto para el verano. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya sabemos, hace unos meses Meghan Markle y su esposo Harry dejaron atrás sus roles como miembros de la familia real y se embarcaron en una nueva vida. La pareja se quedó en Canadá por unos meses y luego se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, California desde dónde piensan criar a su hijo y de paso trabajar en sus respectivos proyectos. Aunque ya llevan varios meses en la ciudad, la pareja no se deja ver muy a menudo. Recordemos que cuando vivía en Londres, Markle siempre nos deleitaba con sus increíbles looks y la verdad es que extrañamos verla luciendo regia y fabulosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, la hemos visto una que otra vez con atuendos más sencillo y casuales igual que el que llevó este fin de semana. La vimos junto a su esposo ataviada con un sencillo y veraniego vestido crema oversized que le sentaba de maravilla y que además la hacía ver muy relajada. Para complementar su look, la actriz eligió zapatos planos, un minibolso negro y un hermoso sombrero de paja. Lo mejor de todo es que su fresco vestido es lino es de la marca Magic Linen y solo cuesta $76. Además, la pieza también está disponible en rosado en tallas desde la XS hasta la XL, así es que la mayoría de las chicas la pueden llevar. En especial durante estos meses de verano que la temperatura está tan caliente y nos invita a usar ropa ligera y fresca, pero sobretodo cómoda. Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Image zoom Cortesía Si quieres lucir como la duquesa puede también puedes llevar un sombrero de paja igual que el suyo o incluso un poco más grande y puedes cambiar los zapatos por unas sandalias planas o incluso con taco corrido atada al tobillo, como las favoritas de la reina Letizia.

