Este suero nocturno salvó mi piel durante la cuarentena En solo unos día vi una gran diferencia Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, un experto que me dijo que de noche no se debe usar la misma crema humectante que usas de día, especialmente si tiene SPF. El protector solar puede causar que tu piel se irrite mientras duermes y de paso no la deja respirar, algo muy importante sobretodo después de que usas maquillaje todo el día. Además, tu crema de noche debe tener ingredientes más potentes, que aparte de humectar muy bien la piel, ayuden a combatir las arrugas. Y es que es justo mientras duermes cuando la piel se regenera y absorbe mejor los productos. Por eso este producto debe ser excelente, incluso hasta mejor que el que usas de día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN He tratado muchas cremas de noche, algunas buenas y otras no tanto. Pero durante la cuarentena descubrí una que seguramente estaré usando por mucho tiempo. Hablo del POWER Recharging Night Pressed Serum, de Algenist. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que este es un de los mejores productos que he probado. Esta maravilla de suero en forma de crema me salvó la piel durante la cuarentena. Y es que resulta que durante las primeras semanas de toda esta locura, mi piel estaba recibiendo todo mi estrés. Empezaron a salirme espinillas y brotes muy feos. Realmente no paraban. Además, tenía días en que la piel estaba muy reseca y los poros bastante visibles. Decidí empezar a usar esta crema y como por arte de magia mi piel empezó a portarse de maravilla. Ya no me salían espinillas tan constantemente y tampoco la sentía reseca. De hecho, volví a verla radiante y con ese glow que tanto me gusta. Los poros también se empezaron a disimular. Image zoom Cortesía Esta maravilla está formulada con ácido algurónico, agua de coco y proteína de algas, ingredientes que no solo ayudan a combatir la aparición de arrugas, sino también a revitalizar la piel opaca, emparejar el tono, darle firmeza al rostro y hidratarlo profundamente. Yo puedo decir que vi todos estos resultados a los pocos días de empezar a usarla. De verdad que funciona. El POWER Recharging Night Pressed Serum, de Algenist cuesta $95 y lo puedes adquirir en Algenist.com.

