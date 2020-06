Este spray no permitirá que tus lentes se empañen cuando lleves mascarilla Este es uno de esos productos que no pueden faltar en casa Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien sabemos que en muchas ciudades ya han abierto muchos de los establecimientos, que mucha gente ya está yéndose de vacaciones y haciendo vida social, no podemos olvidar que es de suma importante usar mascarillas a dónde quiera que vayamos, en especial en espacio públicos. Y es que los contagios aún siguen ocurriendo y la mejor manera de cuidarnos es llevando este artículo que se ha convertido en un accesorio imprescindible. Ahora bien, tenemos que admitir que no es el más fácil o cómodo de llevar, en especial cuando llevamos lentes de sol o recetados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para muchos se ha convertido en un reto usar las mascarillas por un largo período de tiempo, sobretodo a la hora de llevar lentes, debido a que estos se empañan rápidamente. Esto no les permite ver claramente y hace más incómodo realizar cualquier actividad. Pero tenemos buenas noticias. Existe un spray que ayuda a que los lentes tanto de sol como recetados, no se empañen cuando llevas mascarilla. Hablamos del spray Fog Gone, de Optix 55 y la verdad sí que funciona. Desde hace mucho este producto ha sido usado por los nadadores y buzos para que sus gafas de protección no se empañen. Ahora también está siendo usado por trabajadores de la salud que usan lentes o gafas de protección. Según la descripción, este producto es hipoalergénico y no contiene ingredientes que pueden ser malos para la piel o los ojos. Incluso hasta los puedes usar en los protectores de cara o face shields que están tan de moda en este momento. Debes aplicarlo al artículo que vas a usar y enjuagarlo antes de ponértelo. Image zoom Cortesía De hecho, también se puede usar en los cristales del auto, al igual que en las puertas que tienen algunas duchas. Sin duda, un excelente producto para tener en casa. Lo mejor de todo es viene en varios tamaños y el más pequeño solo cuesta $9. Lo puedes obtener en Amazon.com.

