Este producto deja los pies como los de un bebé y es uno de los más vendidos en Amazon Es perfecto para los sufren de sequedad extrema en los pies. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que durante el verano, el constante uso de sandalias hace que nuestros pies se maltraten más de lo normal. El uso de sandalias de tacón te puede causar callosidad en especial en la parte frontal de los pies. También las sandalias planas hacen que los tobillos se resequen y se ponga duros y escamosos. Por eso, es de suma importancia prestarles especial atención durante los meses más cálidos. Por suerte, existen varias cremas que ayudan con la callosidad y la resequedad. También hacerse la pedicura periódicamente es una excelente manera de mantener los pies en óptimas condiciones. Pero sabemos que algunos necesitan un poco más de ayuda. Para eso existe un producto del que muchos están hablado. Hablamos del Exfoliation Foot Peel, de Baby foot, una mascarilla que promete dejarte los pies tan suaves como los de un bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este producto exfoliante profundo está compuesto por extractos botánicos y cuando lo usas este se deshace de toda la piel muerta de los pies, en especial se encarga de limpiar bien el área de los talones, dejándolos más suaves, hidratados y luciendo como nuevos. Image zoom De hecho, en la lista de los productos de belleza más vendido, este producto ocupa el número 7, esto gracias a los excelente reviews dejados por los cientos de clientes que ya lo usaron. Así es que, si tus pies necesitan un cariñito extra, este producto es una excelente opción. El Exfoliation Foot Peel, de Baby Foot cuesta $25 y lo encuentras en Amazon.com.

