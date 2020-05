Este dispositivo te dará los mismos resultados que da una visita al spa Esto es una maravilla Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estando en casa son muchos los tratamientos de belleza que hemos podido experimentar, y la verdad es que al paso que vamos terminaremos usándolos todos. La cuarentena todavía está vigente en muchos estados del país y por lo tanto todos los centros de belleza como salones y spas están cerrados, así es que a muchas les toca hacerse todo en casa. Sabemos que este encierro ha sido difícil en particular para las chicas que estaban acostumbradas a ir al spa a exfoliar su piel, a tratar las manchas o a mantener los poros limpios. Y es que hay algunas cosas que las hacen mejor los expertos. Pero como en este momento nadie puede darse el lujo de ir a un spa, los diferentes dispositivos que existen han sido la salvación de muchas y seguro este que acaba de salir se convertirá en tu mejor amigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo del Magic Glow Wand, el dispositivo que acaba de lanzar la esteticista de las celebridades Joanna Vargas y que promete darte en casa a la misma experiencia que tienes cuando vas a su fabuloso Spa en la ciudad de Nueva York. El aparto está conformado con cuatro diferentes ajustes y cada uno tiene una función específica. Image zoom Cortesía La primer paso o ajuste imita el vapor que recibes cuando te haces un spa, y te ayuda a limpiar profundamente la piel deshaciéndose de las impurezas. Además, ayuda a que los productos se absorban mejor. El segundo setting (ajuste) imita el masaje facial linfático. Esto ayuda a que el sistema linfático se reviva y de paso ayude a la producción de colágeno. El tercer ajuste te da un efecto frío como cuando te hacen la crioterapia justo después de hacerte la radio frecuencia o extracciones. Según dice la experta, esto de inmediato de da un efecto de frescura a la piel, te quita la inflamación al igual que la rojez y, además, le hace un efecto de contorno al rostro. El cuarto setting te hace un masaje que ayuda con la inflamación incluso en el área de los ojos. Lo ideal es que uses este dispositivo justo después de que te retires una sheet mask y en el caso del último paso, cuando te apliques el suero o el aceite facial. Cuesta $285 y lo puedes obtener en Joannavargas.com.

