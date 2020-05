Este dispositivo te dará labios más voluminosos en un dos por tres En solo dos minutos obtienes labios como los de Kylie Jenner By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estando en casa son muchos los tratamientos de belleza que hemos podido experimentar, y la verdad es que al paso que vamos terminaremos usándolos todos. La cuarentena todavía está vigente en muchos estados del país y por lo tanto todos los centros de belleza como salones y spas están cerrados, así es que a muchas les toca hacerse todo en casa. Ya que en este momento hay tiempo para lo que sea, ¿por qué no tratar esa herramienta que está tan de moda o experimentar para ver si logras tener pestañas más largas o labios más voluminosos? Es precisamente un dispositivo para hacer que los labios luzcan más grandes y voluminosos, el que está en boca de todos en este momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es un secreto que desde que Kylie Jenner se empezó a inyectar los labios para ponerlos más prominentes, miles de sus seguidores también empezaron a hacerlo, muchos de mediante procedimientos estéticos y otros usando uno que otro truco de maquillaje. De hecho, en el mundo de las chicas que hacen contenido de belleza para Instagram y Youtube, la mayoría tiene los labios muy parecidos a la socialité. Pero tenemos que admitir que, aunque muchas quieren tener los labios más llamativos, no todas se atreven a inyectárselos. Poe suerte existe una herramienta que te puede dar los labios que deseas en un dos por tres y en la comodidad de tu casa. Es un dispositivo electrónico que te succiona los labios, los deja supervoluminosos y con una apariencia saludable. La marca indica que se pude usar por hasta dos minutos la primera vez y hasta por 3 en las siguientes ocasiones, pero los reviews de algunos usuarios aseguran que lo han usado hasta por 5 minutos y han obtenido resultados increíbles. Lo que se recomienda es usarlo por unos 30 segundos, retirarlo y luego volver a aplicarlo. Recuerda que el aparto va a succionar los labios y puede ser algo un poco incómodo, pero para las que quieren labios voluminosos, seguro que eso valdrá la pena. Image zoom Cortesía Según explica la marca, el efecto puede durar de cuatro a seis horas, y hasta más si el uso es continuo, pero los resultados varían. Lo mejor de todo es que si quieres tener el efecto por más tiempo, puedes llevarlo en tu bolso y usarlo nuevamente en cualquier lugar que te encuentres. O si no, en esas horas ya tienes el tiempo suficiente para tomarte todas las fotos que quieras con tus “nuevos” labios. En Amazon hay varias opciones con precios bastante asequibles, pero uno de los más populares y que tiene mejores reviews, es el Plumper de labios, de JuvaLips que cuesta $99.95 y lo puedes obtener aquí. Ya sabes, aquí tienes otro experimento para esos largos días de la cuarentena

