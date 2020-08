Este aceite deja la piel tan radiante que parece que te hiciste un facial Además ayuda a disimular las arrugas, las manchas y las cicatrices Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Usar aceites para el rostro se ha convertido en un must en la rutina de belleza de muchas mujeres. Y es que los beneficios que tiene este producto van mucho más allá de un simple suero. La mayoría de los aceites faciales están formulados con una alta concentración de vitaminas e ingredientes naturales que hacen maravillas en la piel, incluso en las chicas que tienen el rostro grasoso. Lo cierto es que los aceites faciales son parte esencial del cuidado de la piel y debemos incluirlos en nuestra rutina diaria. Ahora bien, hay muchísimas opciones en el mercado y elegir uno que vaya con tus necesidades puede ser un poco confuso. Por eso quise compartir con ustedes el que llevo usando hace unos meses y que me ha dado increíbles resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo del Brilliance Facial Oil, de Emma Hardie, un producto que me ha dejado totalmente sorprendida, sobretodo por la rapidez en que vi los resultados. Está compuesto con ingredientes como lavanda y limón, que ayudan purificar la piel, palma rosa y manzanilla que la deja más suave, y aceite de camelina que está repleto de antioxidantes. Además, también contiene ácido hialurónico, para mantener la hidratación, y vitamina E que protege la piel de los radicales libres y ayuda a disimular las manchas y las cicatrices. Image zoom Cortesía Yo estoy fascinada con este aceite porque he visto resultados increíbles en mi piel. La veo más hidratada, pero sobretodo más radiante y juvenil. Y es que la combinación de sus potentes ingredientes promete ayudar a disminuir la apariencia de las arrugas, darle más firmeza a al rostro y combatir la deshidratación. Y esos son los resultados que yo he visto en mi piel desde que empecé a usarlo en las noches. De todas maneras, si tu piel está muy deshidratada y con mucha flacidez, lo puedes usar dos veces al día. El Brilliance Facial Oil, de Emma Hardie cuesta $55 y lo puedes obtener en Dermstore.com.

Close Share options

Close View image Este aceite deja la piel tan radiante que parece que te hiciste un facial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.