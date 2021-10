Estas son las tiendas que estarán cerradas el Día de Acción de Gracias Tiendas como Target y Walmart están incluídas en esta lista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En unas semanas ya estaremos disfrutando del inicio de la temporada festiva y tenemos que irnos preparando no solo comprando algunos looks nuevos para las tantas reuniones familiares, sino también los regalos con los que vamos a agradar a familiares y amigos en esta Navidad. La mayoría de las personas esperan el famoso viernes negro para comprar todos los regalos que necesitan, incluso aprovechan este día para también adquirir electrodomésticos y muchas otras cosas para el hogar que se pueden encontrar a increíbles precios. En muchos establecimientos los grandes descuentos empiezan el mismo Día de Acción de Gracias, algo que en los últimos años ha ido cambiando para evitar que muchos salgan corriendo a las tiendas y dejen a medias tan importante noche familiar. Este año son muchas cadenas de tiendas las que van a tener sus puertas cerradas el día de Acción de gracias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien estas populares tiendas no abrirán sus puertas el jueves 21 de noviembre, sí abrirán muy temprano el viernes negro. Entre las compañías que decidieron permanecer cerradas en Acción de gracias están Target, Walmart, Kohl's, Costco, Lowe's, Bed Bath & Beyond, BJ's Wholesale y Sam's Club, Best Buy, Dick's Sporting Goods y Foot Locker. Se espera que otras tiendas se unan a esta iniciativa y que próximamente también anuncien que estarán cerradas en ese día.

