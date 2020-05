Estas mascarillas son tan fabulosas que no vas a querer quitártelas Con semejantes precios te las puedes comprar todas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que la COVID-19 llegó a cambiarlo todo, incluyendo la forma en que nos arreglamos para salir. Y es que de ahora en adelante y por mucho tiempo, tendremos que mantener cierto distanciamiento con las personas, no asistir a lugares dónde se aglomere mucha gente, no tocarnos el rostro y también llevar máscara cuando estemos en público e incluso cuando regresemos al trabajo. Aunque parezca algo tedioso e incómodo, todo esto es para mantenernos saludables y evitar el contagio con este mortal virus. Pero, llevar a cabo todo este protocolo cuando salgamos de casa, no tienen que ser algo aburrido, sobretodo cuando se trata de las mascarillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que la alta demanda de mascarillas ha hecho que muchos pequeños negocios, que antes se dedicaban a manufacturar otros artículos, se ha volcado a fabricar mascarillas y la verdad es que han dejado volar la imaginación. Si eres amante de la moda y te agobia pensar que vas a tener que andar con mascarilla, no te preocupes porque las opciones de diseños y estampados son interminables. Las puedes encontrar en un clásico negro para que te combine con todo, al igual que en estampados tropicales, al igual que florales o frutales, con aves, perros o gatos, e incluso hasta puedes mandarla a hacer con tus iniciales. Image zoom Cortesía Double Layer Face Mask, de ZhenLinen. $12.99. Etsy.com. Image zoom Cortesía Tartan plaid face mask, de MakerMasks. $20. Etsy.com. Image zoom Cortesía Hawaiian Prints Hibiscus Tropical Flowers Re-useable Face Masks, de Studioxtc. $9.99. Etsy.com. Image zoom Cortesía Triple-Layer Cloth Face Masks, de Old Navy. $12.50 por un paquete de 5. Oldnavy.com. Image zoom Cortesía Face Mask a cuadros, de Silvia Tcherassi. $40. Silviatcherassi.com. Image zoom Cortesía Bisous Mask, de Clare V. $35 por un paquete de 4. Clarev.com. Todo sea para que te nos sintamos mejor aún dentro de toda esta locura que todavía no parece que va a terminar. Así es que, si estamos pasado por eso, pues por lo menos vamos a hacerlo con actitud y muy fashion. Mira las opciones que encontramos y elige tus favoritas. No te preocupes que no te vamos a juzgar si tienes una mascarilla para cada atuendo.

