Estas mascarillas resolverán ese problema que tiene tu piel por culpa de la cuarentena Los ingredientes en estos productos son ideales para limpiar los poros By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien estamos encerrados en casa y hay muchas cosas que no tenemos necesidad de usar, no podemos olvidarnos que, aunque no estemos usando maquillaje, la piel necesita el mismo cuidado o incluso hasta más. Y es que muchas mujeres se han percatado que estando en cuarentena su piel ha empezado a actuar diferente. Algunas la nota más reseca y otras notan que les han estado saliendo espinillas más frecuentemente e incluso sus poros se sienten y se notan mucho más sucios. Eso se atribuye a que estando en casa nos tocamos más la cara, comemos más cosas inadecuadas para la piel y por supuesto, al estrés que estamos todos experimentando en estos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que puede ayudar con ese problema es sin duda una buena mascarilla détox o de limpieza profunda. De hecho, según un artículo publicado en Instyle.com la búsqueda de este tipo de mascarillas ha subido impresionantemente en las últimas semanas. Y es que al parecer a la mayoría les está pasando lo mismo. Por suerte existen muchas mascarillas que tienen ingredientes específicos, como el arcilla y el carbón, que son perfectos para resolver este problema. A continuación, te mostramos algunas de las más populares y efectivas para que mantengas una piel radiante y libre de impurezas. Image zoom Cortesía Esta mascarilla está compuesta con carbón y una mezcla de ingredientes botánicos. ¿El resultado? Una piel extra limpia y extra suave. Detoxifying Modeling Mask, de Aceology. $69 por un paquete de 4. Aceology.com. Image zoom Cortesía Entre los ingredientes de este potente producto se encuentra la ceniza volcánica, el aloe vera y extracto de semilla de karité. Clean Slate, de Loops. $30 por un paquete de 5 mascarillas. Loopsbeauty.com. Image zoom Cortesía Esta mascarilla limpia profundamente y disminuye los poros con ingredientes como la arcilla, flor de loto de nieve y antioxidantes botánicos. Cold Plunge Mask, de Ole Henriksen. $38. Sephora.com. Image zoom Cortesía Compuesta con carbón activado y ácidos exfoliantes, esta mascarilla promete sacar todas las impurezas y dejar la piel más limpia que nunca. Supermud Charcoal Instant Treatment Mask, de Glamglow. $59. Sephora.com. Image zoom Cortesía Este producto está hecho con arcilla y funciona con un extractor en la piel, absorbiendo todas las impurezas que pueda tener la piel y dejándola como nueva. Instant Detox Mask, de Caudalie. $39. Dermstore.com. Ya sabes lo que tienes que hacer para balancear tu piel y esté lista para cuando termine esta cuarentena. Advertisement

