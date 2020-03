Celebra el mes de las mujeres con bolsas que empoderan By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo el mundo lo tiene claro, invertir en mujeres es la mejor inversión. Desde programas de cooperación internacional a iniciativas medioambientales de todo tipo resaltan en sus estudios que cuando inviertes en mujeres ellas siempre multiplican los beneficios reinvirtiendo más y teniendo un mayor impacto en sus comunidades a través de educación, nutrición, cuidado o creando nuevas empresas que apoyan a su vez a otras mujeres y las comunidades en las que viven. Así, muchas marcas de moda y belleza sostenible colaboran con cooperativas de mujeres en países en vías de desarrollo para contribuir a mejorar sus vidas a la vez que ofrecen productos tos artesanales únicos y con una historia preciosa detrás que te hace sentir orgullosa de tu compra. SUSCRÍBETE A ANUESTRO BOLETÍN Uno de nuestros últimos descubrimientos ha sido las bolsas de 10by3, hechas por artesanos que están saliendo de la pobreza en Ghana, en el sur de Africa. Además hasta ofrecen un servicio por el que puedes comunicarte directamente con la persona que ha hecho tu bolsa o accesorio y conocer su historia. Las bolsas están a la venta en varios puntos de puntos de venta en todo el mundo y en su web tenbythree.org . Así que si estás buscando un regalo especial, sobre todo para una mujer en tu especial en tu vida, nada como cerrar el círculo con un obsequio hecho de mujer a mujer, que sabes que va a ayudar a alguien que lo necesita. ¡Además de levantar cualquier outfit! ¿Acaso necesitas más motivos? Advertisement

Celebra el mes de las mujeres con bolsas que empoderan

