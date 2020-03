Esta tienda de mascotas todavía tiene disponible un potente desinfectante Necesitas almacenar productos como este By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que el coronavirus se empezó a propagar en Estados Unidos son muchas las restricciones que ha puesto en vigor el gobierno para poder evitar que más personas se sigan contagiando. La verdad es que las cosas se han ido saliendo de control y el pronóstico es que, si no tomamos las precauciones necesarias, el virus se seguirá propagando. Entre las cosas que más se están recomendando están el lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarnos la cara y limpiar las superficies, tanto en la casa como en el trabajo, con productos que contengan cloro u otros ingredientes altamente desinfectantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El problema es con el caos ha hecho que la mayoría de los desinfectantes para limpiar y al igual que los jabones anti-bacteriales están agotados en la mayoría de las tiendas y farmacias, y hasta en Amazon. Lo que ha causado que muchos vendedores le hayan puesto preciso exorbitantes a estos productos. Por suerte y para sorpresa de todos hay un lugar que todavía tiene disponible un desinfectante, que, aunque normalmente lo compraríamos para otra cosa, en este momento es perfecto para lo que sea. Image zoom Image zoom Hablamos del Desinfecting Stain & Odor Remover de Clorox Pet Solutions. Sí, así es, este es un producto dirigido para limpiar el sucio y las manchas que dejan nuestras mascotas. Pero la realidad es que tiene cloro y otros ingredientes desinfectantes que sirven para limpiar cualquier superficie. De hecho, en la descripción de producto se especifica que es ideal para prevenir virus como el Síndrome respiratorio agudo severo (Sars por sus siglas en inglés) y el coronavirus. Eso sí, tienes que apurarte a comprarlo porque como están las cosas, estamos seguros de que se venderá enseguida. El Desinfecting Stain & Odor Remover de Clorox Pet Solutions cuesta $6.99 y lo puedes ordenar en Petco.com. Advertisement

Close Share options

Close View image Esta tienda de mascotas todavía tiene disponible un potente desinfectante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.