Esta Navidad, ¡díselo con joyas! Las mejores alhajas para regalar o regalarse

Un diamante es para siempre y si en vez de uno son varios ¡mejor! Para tu mamá, tu pareja o tu hija... regalar una joya es muy especial, y quien la recibe se siente muy afortunada. Inspírate con nuestra selección para tu lista a Santa Claus. Eso sí, ¡solo para las que han sido muy buenas!

CORAZÓN PARADISÍACO

Dune Jewelry Este colgante de corazón se rellena a mano de la arena de tu lugar favorito, a elegir entre miles, y piedras turquesa. Incluso puedes mandarles tu propia arena si no tienen de ese sitio especial. Además, se puede grabar la parte trasera con una palabra o frase para estar totalmente personalizado.

Corazón, de Dune Jewelry. $132. dunejewelry.com CAUSA SOLIDARIA

Stella & Dot Además de estar hecho con 187 cristales Swarovski que crean el efectó ombré perfecto, este brazalete rígido en color oro rosa colabora en la lucha contra el cáncer de mama, pues el 20% de los beneficios de venta se destina a la organización Bright Pink.

Brazalete Rebel, de Stella & Dot. $99. stelladot.com

ART DECÓ

Mulberry and Grand Da una lección de sofisticación con estos aretes largos estilo Art Decó. El brillo de sus cristales y piezas doradas mejorará al instante cualquiera de tus looks.

Pendientes, de Mulberry and grand. $42. mulberry-grand.com

EFECTO MÚLTIPLE

Sorrelli En color plata vieja, este anillo efecto tres en uno está decorado con cristales Swarovski en diferentes formas y tamaños que dará a tus dedos un toque muy elegante. El mismo modelo está disponible además en una gran variedad de colores.

Anillo, en tono Glacier, de Sorrelli. $80. sorrelli.com

ENTRADA DRAMÁTICA

Lord and Taylor Con este llamativo collar seguro serás el centro de todas las miradas de la fiesta. Con un diseño que nos recuerda la joyería de la nobleza antigua, está decorado con cristales, perlas falsas y circonitas.

Cristal, de Marchesa. $225. lordandtaylor.com

DELICADEZA NATURAL

Swarovski Inspirado por la naturaleza, este brazalete captura la delizadeza de los petalos de una flor entrelazados con hojas de filigrana chapada en oro y adornados con brillantes cristales en tonos dorados. Lujosa, elegante y sobre todo, deslumbrante.

Pulsera, Graceful Bloom, de Swarovski. $229. swarovski.com

CLÁSICO RENOVADO

Saks Fifth Avenue Las perlas que se llevan no son las de tu abuelita. Estos zarcillos son chapados en oro con perlas de cristal, en un diseño moderno y discreto, perfecto para darle a tu look diario un toque glamoroso.

Pendientes, de Kate Spade. $38. saksfifthavenue.com

ROSA EMPOLVADO

Daniel Wellington Los anillos sutiles son los que añaden un je ne sais quoi a nuestro atuendo que lo hace parecer redondo, pensado, bien terminado. Este modelo de acero y esmalte es discreto, muy femenino y va con todo.

Anillo Classic Ring Dusty Rose, de Daniel Wellington. $49. danielwellington.com

ELEGANCIA REAL

Target El regalo ideal para la reina de tu vida. Este colgante presenta un zafiro rodeado de diamantes, similar al anillo de compromiso de la famosa Lady Di. Elegante y atemporal, puede lucirlo tanto con un look de jeans como con un vestido de fiesta.

Collar, de Target. $49.99. target.com Kohl's Un anillo de plata con la incial de su nombre es un regalo estupendo para cualquier miembro femenino de la familia. Perfecto para llevar a diario, es una de esas piezas que siempre generan conversación. Sus letras mayúsculas muy ornamentadas son muy favorecedoras.

Anillo, de Primrose. kohls.com

MODERNIDAD GEOMÉTRICA

Amazon Moderno y súper chic, esta barrita de oro sólido decorada con diamantes se va a convertir en tu nuevo accesorio favorito. Llévala sola en el segundo agujero de tu oreja para crear un efecto todavía más estiloso.

Pendiente Diamond Ear Crwaler, de Zoe Lev Jewelry. $260. amazon.com

DAMA DE HIELO

Amazon Para esa persona más clásica a la que te gstaría renovarle el look, esta pulsera es especial. En una cadena chapada en oro, combina perlas cultivadas con cubitos de cristal Swarovski, lo que la hace perfecta para esta época del año.

Pulsera, de 1160 Jewelry. $34.50. amazon.com

