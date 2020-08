Esta mascarilla protectora está forrada en diamantes y cuesta $1.5 millones La mascarilla pesará media libra Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que empezó la pandemia, una constante en nuestro diario vivir han sido las mascarillas. Y es que como bien es sabido, el uso de esta puede ayudarnos a protegernos y a proteger a los demás, y a de una vez por todas terminar con esta pesadilla. Por eso, son muchas las marcas que han decidido incluir las mascarillas entre los productos que ofrecen. Incluso, varios diseñadores también hicieron versiones más fashion y sofisticadas. Pero tenemos que admitir que hasta ahora nadie había hecho lo que hizo un joyero israelí, algo que lo hoy lo tiene en boca de todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que al escritorio de Isaac Levy, diseñador de joyas y dueño de la joyería Yvel, llegó una orden muy especial, pero sobretodo bastante extravagante. Un empresario chino que reside en Estados Unidos le pidió hacer una mascarilla, y no una simple mascarilla, sino la mascarilla más cara del mundo. “El cliente pidió que se llenaran tres requisitos. El primero era que [la mascarilla] fuera N99, aprobada por la FDA y los estándares europeos”, explicó el diseñador en una entrevista. “La segunda condición fue que debía recibirla antes del 31 de diciembre de este año, y la tercera condición, que fue la más fácil de cumplir, fue que fuera la mascarilla más cara del mundo”. Image zoom Image zoom Youtube Y sí que lo complacieron. La mascarilla está hecha en oro de 18k y adornada con 3,600 piedras preciosas, al igual que diamantes blancos y negros. Pero lo más impresionantes de todo es que la mascarilla cuesta $1.5 millones y cuando esté terminada pesará media libra. “Estoy feliz que de que esta mascarilla nos dio suficiente trabajo para que nuestros empleados puedan tener trabajo en estos tiempos tan desafiantes”, dijo Levy.

Close Share options

Close View image Esta mascarilla protectora está forrada en diamantes y cuesta $1.5 millones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.