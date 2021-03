Esta mascarilla me dejó el cabello como el de JLo y ahora estoy obsesionada con ella Vi la diferencia desde la primera vez que la usé. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para mí, el pelo siempre ha sido muy importante, al igual que para la mayoría de las latinas. Tener una cabellera sedosa y con mucho brillo siempre ha sido mi meta, pero tengo que admitir que después de hacerme highlights, mi pelo empezó a verse opaco y sin vida. Aunque lo cuido mucho y cada semana me aplico tratamientos que lo hidratan y lo ayudan a restablecerse, devolverle el brillo no ha sido tarea fácil. Por eso cuando me enviaron este nuevo producto, cuya función principal es darle un brillo incomparable al cabello, la realidad es que dudé un poco. Pero de todas maneras decidí probarlo y ¡omg! no podía creer los resultados. Hablo de la mascarilla Money, creada por Color Wow en colaboración con Chris Appleton, el estilista de cabecera de Jennifer López y de muchas otras famosas. Esta mascarilla ha sobrepasado todas mis expectativas. Con solo una aplicación mi cabello, además de quedar superhidratado, también tenía un brillo tan increíble, que no lo podía creer. Esta mascarilla está compuesta con ingredientes como la col rizada de mar azul, complejo de proteína vegetal y una mezcla de algas y la verdad es que estos componentes hacen maravillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mascarilla para cabello, color wow, chris appleton, cabello maltratado Image zoom Credit: Cortesía Yo estoy fascinada con los resultados y la verdad tengo que confesar que me encanta la idea de usar un producto creado pro el estilista de JLo. Este tratamiento cuesta $45 y lo obtienes en sephora.com

