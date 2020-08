Esta mascarilla es tan hidratante que te deja la piel como la de un bebé Este se ha convertido en uno de mis productos favoritos este verano Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante los meses de verano es cuando más necesitamos hidratar profundamente la piel y mantenerla con un glow envidiable. Para eso lo primero que hay que hacer es asegurarse de siempre usar un hidratante que tengo protector solar. Eso nunca debe faltar. También esta es la época en que tu rostro necesita más mascarillas que te puedan dar la en un dos por tres los nutrientes que necesitas. Y es que tenemos que admitir que una mascarilla es la manera más rápida de revitalizar la piel seca y opaca. Yo soy adicta a todo tipo de mascarillas, pero en especial a las sheet masks porque son fáciles de aplicar, te dan lo que necesitas en 10 minutos y además las hay para todas los gustos y necesidades y son perfectas para cuando te vas de viaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yo tengo la suerte de probar muchos productos y mascarillas de los cuales ya he ido sacando mis favoritos. Sin duda entre mis productos favoritos están los de Elizabeth Arden y es precisamente esta marca la que hace una de las mis mascarillas favoritas del momento. Hablo de la SUPERSTART Probiotic Boost Skin Renewal Biocellulose Mask, un producto que tiene mi piel como la de un bebé. Esta mascarilla está formulada con una mezcla de potentes probióticos que ayudan a mejorar la apariencia de la piel dejándola suave y hidratada, y que además optimiza su defensa natural. Además, también contiene glicerina, que ayuda a que la piel retenga la humectación, al igual que ceramidas y ácido hialurónico, ingredientes esenciales para tener un rostro flawless. Image zoom Cortesía La verdad es que las veces que la uso mi piel cambia su apariencia de inmediato, se siente más hidratada y suave. También la noto más radiante y con un aspecto más juvenil. Trato de usar por lo menos una a la semana. La verdad estoy fascinada con los resultados. El paquete de cuatro de la mascarilla SUPERSTART Probiotic Boost Skin Renewal Biocellulose, cuesta $67 y lo puedes obtener en Elizabetharden.com.

