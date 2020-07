Con estos trajes de baño no necesitarás usar toalla sanitaria durante el periodo Cada traje de baño aguanta el equivalente a tres tampones Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando llega el verano, en lo primero que pensamos es en hacer actividades al aire libre e ir a la playa o la piscina. Y es que las cálidas temperaturas se prestan para salir a disfrutarlas, especialmente en el agua. Por eso entre las primeras cosas que buscamos desde que sabemos que ya está llegando la temporada, están los trajes baños. Esta pieza imprescindible también ocupa el primer lugar en la lista cuando nos vamos de vacaciones a algún lugar paradisíaco. Eso sí, a muchas les ha pasado que cuando tienen todo listo ya sea para irse de pasadía a la playa o disfrutar de unas merecidas vacaciones, se dan cuenta que les llegó la menstruación. Esta visita no siempre es bienvenida y sin duda puede arruinar todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que el uso de tampones puede salvar un poco el chapuzón en la playa o la piscina, pero tenemos que confesar que no son tan cómodos como quisiéramos y además siempre nos queda la pequeña preocupación de cualquier fallo. Por suerte, hay una marca de trajes de baño que está salvando las vacaciones de muchas. Hablamos de la marca Ruby Love, que desde que salió al mercado en el 2016 se ha dedicado a hacer diferentes tipos de ropa interior resistentes al periodo. Además, también fabrican trajes de baño muy cool y modernos que te permiten meterte a la playa o la piscina sin necesidad de usar una toalla sanitaria o un tampón. De hecho, los trajes de baño se han vuelto tan populares que recientemente la marca vendió más de 10,000 piezas en solo 10 días. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía La marca ofrece bikinis y trajes de baño de una pieza hechos de una resistente tela elástica que moldea la figura y ofrecen una protección parecida a la de una toalla sanitaria y que equivale al uso de tres tampones. Además, en los laterales de esa parte del traje de baño, tienen una maya que es a prueba de agua y fugas, así que tampoco tendrás ningún accidente por ese lado. ¡Qué maravilla! Mira la increíble selección de trajes de baño que tiene la marca entrando a Rubylove.com.

