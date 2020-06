Esta marca fundada por una afroamericana tiene una de las mejores bases del momento Todos los productos son de primera Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de maquillaje se trata, no podemos negar que existen muchas marcas que tiene productos increíbles que se han convertido en nuestros favoritos las amantes del maquillaje. Muchas de esas marcas que amamos son fundadas por familias o mujeres afroamericanas y en este momento que estamos viviendo, una de las maneras en que podemos ayudar es consumiendo productos creados por dicha comunidad. Por suerte para las latinas, las marcas dedicadas o creadas para las mujeres de la raza negra, van de maravilla con la mayoría de nosotras, que coincidimos con los mismos tonos de piel, al igual que las dificultades de encontrar lo colores perfectos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de esas marcas es The Lip Bar y la verdad es que sus productos son increíbles y fueron creados para hacer tu rutina de maquillaje mucho más fácil y rápida. Su fundadora se llama Melissa Butler, una joven afroamericana que en poco tiempo se ha convertido en una autoridad en el mundo de la belleza, todo gracias a los excelentes y prácticos productos de su marca. Yo ya los he probado y me encantan, en especial la base y los iluminadores. Una de mis bases favoritas en este momento es La Skin Serum Foundation, de The Lip Bar. Esta base tiene cobertura completa y deja la piel como porcelana. Viene con una brocha incluida y su fórmula te permite cubrir todas las imperfecciones, dejando la piel casi perfecta. Lo mejor de todo es que está compuesta con ácido hialurónico y musgo del mar irlandés, ingredientes que ayudan a cuidar la piel manteniendo su hidratación, promoviendo la producción de colágeno y manteniendo las arrugas bien lejos. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Otros de los productos que he tratado de la marca y que también me encanta, es la 4 en 1 Face Palette que incluye en una pequeña paleta un polvo para el rostro, un bronceador, un iluminador y un rubor. Es perfecta para llevar en el bolso y retocar el maquillaje durante el día. Además, el iluminador es increíble. Lo cierto es que todos los productos de la marca son excelentes. Así es que, si eres amante del maquillaje, esta es una buena manera de ayudar y demostrar tu apoyo a la comunidad afroamericana.

