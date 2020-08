Murad ahora te ofrece la oportunidad de obtener un suero basado en las necesidades de tu piel Con solo llenar un cuestionario puedes obtener un producto con los ingredientes que realmente necesitas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien ya existen muchas marcas en el mercado que ofrecen productos excelentes que ayudan a nuestra piel mantenerse radiante y hidratada, y sobretodo que la ayudan a alejar los signos del envejecimiento, nada cómo tener la oportunidad de elegir los ingredientes que quieres que contengan tus productos, en especial cuando se trata de algo tan importante como un suero, que es uno de los pasos más importantes de nuestra rutina de belleza. Por eso nos parece supercool e interesante que una marca como Murad, que tiene algunos de los mejores productos del mercado, ponga a la disposición de sus clientas una herramienta para el cuidado de su piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de la Custom Skin Clinic que la marca acaba de inaugurar en su website, que permite que crees tu propio suero de acuerdo con las necesidades de tu piel. Solo tienes que entrar a Murad.com, llenar un cuestionario y listo. Recibes tu suero personalizado en casa que hasta tendrá tu nombre y una nota con consejos. Pero bien de cómo funciona y los beneficios que podemos obtener de esto, hablamos con el Doctor Howard Murad, fundador de la marca, quien nos explicó cómo funciona esta nueva herramienta. Image zoom Cortesía Doctor cuéntenos de que se trata Custom Skin Clinic.. Te permite crear un producto que está hecho a la medida de las necesidades de tu piel. Siempre buscamos conectarnos con nuestros clientes, así es que crear productos personalizados es una manera más de concretar esa relación. ¿Por qué se ha vuelto tan popular crear productos más personalizados? Creo que una de las razones, es porque es divertido. Cualquier cosa personalizada significa que es única, que fue creada para ti, y eso es emocionante. Por otra parte, sabemos que cada uno tiene una piel diferente y un suero hidratante puede que no sea lo mejor para 50 personas. Cuando se puede personalizar un producto, esto le permite al cliente elegir algo que está hecho teniendo en cuenta las necesidades de su piel y eso es lo que hemos podido lograr con esta herramienta par crear tu propio suero. ¿Cuáles son algunos de los ingredientes que debemos de usar para lograr tener una piel radiante y evitar la formación de arrugas? Yo siempre hablo de lo importante que es la hidratación. Hay un factor común que todos experimentan cuando van envejeciendo y eso es la piel reseca. Así que, para mantener una piel juvenil, debemos incrementar la hidratación. Hay que usar hidratante y protector solar todos los días. Come frutas y vegetales que tengan agua para que siempre estés hidratada por dentro y por fuera. También minimiza el estrés. El estrés deshidrata las células. El ácido hialurónico es el ingrediente más hidratante y la vitamina C promueve una piel más radiante. ¿Cuáles son los ingredientes que se pueden obtener en los sueros personalizados de la nueva clínica de Murad? Nuestros sueros pueden combatir el envejecimiento, la resequedad y mejorar la luminosidad de la piel. Entre los ingredientes que puedes encontrar en ellos está la vitamina C y niacinamida (mejoran la textura y uniformidad de la piel), extracto de raíz de regaliz (calma la piel y la deja más suave) y extracto de algas marrones (combate el envejecimiento y restaura el contorno del rostro), entre otros ingredientes.

