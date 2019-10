Esta es la famosa que también lució el icónico vestido verde de Versace ¡sin nada que envidiar a JLo! Jennifer López lo hizo popular con las curvas de su espectacular figura pero Rebecca de Alba también se atrevió a lucir el modelito de Versace y... no lo hizo nada mal. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es uno de los momentos que se quedará por siempre grabado en nuestras retinas. Por el año 2000 Jennifer López acudía con su entonces novio Puff Daddy a los premios Grammy y al día siguiente sólo se hablaba de su vestido verde de Versace. Las transparencias y el escote de vértigo fueron los culpables de que la imagen diera la vuelta al mundo. Dos décadas después y en el desfile de Milán de la famosa firma, la cantante volvió a lucirlo si cabe aún mejor en una versión algo más moderna. Al ver las dos imágenes uno pensaría que nadie en su sano juicio se atrevería a ponerse ese traje después del listón tan alto que ha dejado la también actriz. Pues sí, hay quien no le tiene miedo a los retos y se ha enfundado en una versión un pelín diferente pero igual de sensual que del icónico vestido. “Con este vestido de Versace que tanto ha dado de que hablar”, escribía Rebecca de Alba en su perfil de Instagram hace unos días junto a la curiosa imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En realidad se trata de una fotografía del pasado durante una sesión de fotos que la periodista recordaba con mucho cariño y que sus seguidores no tardaron en alabar. Su gran mayoría se quedaban con su forma discreta, sencilla y elegante de lucir este vestido, una versión algo más clásica que el que mostró la diva de El Bronx muy afín a la personalidad y el estilo de Rebecca, considerada una de las mujeres más elegantes de México. Image zoom Scott Gries/ImageDirect “Por encima de JLo”, “Mucho más bonito que el de JLo”, le escribieron algunos de sus seguidores. Dos mujeres con dos estilos muy diferentes pero que a su manera reflejaron sus diferentes personalidades en un modelo que ya es historia de la moda. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Esta es la famosa que también lució el icónico vestido verde de Versace ¡sin nada que envidiar a JLo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.