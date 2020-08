Esta es la manera en que se llevará a cabo La semana de la moda de Nueva York A los desfiles al aire libre solo podrán asistir 50 invitados Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia vino a cambiarlo todo. Aunque en muchos estados ya pasó lo peor, todavía siguen vigentes muchas reglas que debemos seguir para poder mantenernos sanos y de paso proteger nuestras familias. La ciudad de Nueva York ha sido una de las más afectadas, no solo por los cientos de muertes y contagios que experimentó durante los meses de abril y mayo, sino también por la falta de turistas que afectó a muchos negocios y que dejó a la ciudad prácticamente vacía. Ahora La gran manzana está más recuperada y poco a poco la vida está volviendo a la normalidad, pero todavía existe mucha incertidumbre alrededor de importantes eventos como La semana de la moda. ¿Se llevará a cabo el importante evento? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como todos saben, Nueva York es la capital de la moda y este es uno de los eventos más importantes, en la que algunos de los diseñadores más prestigiosos presentan sus nuevas colecciones y durante el cual llegan muchas personas de todo el mundo a la ciudad. La noticia es que New York Fashion Week sí se llevará a cabo, pero de una forma diferente. Teniendo en cuenta el protocolo de sanidad de la ciudad, algunos desfiles se llevarán a cabo en establecimientos dónde solo podrá haber una capacidad del 50% de personas, incluyendo a las modelos y a los que trabajan para hacerlo posible. Así es que estos solo serán transmitidos virtualmente y sin público presente. Otros se llevarán a cabo al aire libre con solo 50 invitados. “Nueva York es la capital de la moda del mundo y la Semana de la moda de Nueva York celebra el ingenio de esta ciudad y nuestro incomparable talento. Cuando la COVID-19 golpeó a Nueva York, muchos de nuestros increíbles eventos tuvieron que ser pospuestos o cancelados. Pandemia está lejos de terminar, pero estamos orgullosos de apoyar a la organización IMG para que siga adelante con New York Fashion Week, en adherencia con las estrictas reglas sanitarias del estado”, dijo el Gobernador Andrew Cuomo en un comunicado de prensa. “Como siempre la seguridad es nuestra prioridad, y elogiamos a los anfitriones y a los diseñadores participantes, por las innovadoras e inteligentes soluciones que están implementando para llevar a cabo este evento”. Entre los diseñadores que estarán presentando sus colecciones entre el 13 y el 17 de septiembre, están Aknvas, Badgley Mischka, Bronx and Banco, Chloe Gosselin, Chocheng, Christian Cowan, Cinq a Sept, Claudia Li, Christian Siriano, Concept Korea, Faith Connexion, Jason Wu, Jonathan Simkhai, Kim Shui, Monse, Nicole Miller, Proenza Schouler, Rebecca Minkoff, Tadashi Shoji, Tanya Taylor, Tiffany Brown Designs y Veronica Beard, entre otros.

