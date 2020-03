Esta es la manera de trasladar tu bálsamo de labios a un envase más higiénico No es momento de usar las manos para aplicarte ningún producto de belleza. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como ya hemos mencionado, la rápida propagación de coronavirus en Europa y Estados Unidos nos ha hecho cambiar muchos hábitos, entre ellos la forma en que nos lavamos las manos, las veces que lo hacemos y la manera en que nos relacionamos con nuestros amigos y seres queridos. En este momento muchos, en varias ciudades de Estados Unidos, están confinados en sus hogares para poder mantenerse saludables y ayudar a que pare la propagación del virus. Una buena manera de evitar el contagio es no compartiendo nuestros productos de maquillaje y evitar usar las manos, dentro de lo posible, cuando los aplicamos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los productos que usamos constantemente es el bálsamo labial, algo imprescindible en la cartera o el bolsillo de cualquier persona. Pero muchos de ellos vienen en un bote que te obliga a usar los dedos para poder aplicarlo. Sin embargo, en estos tiempos en los que estamos viviendo, esa no es una buena idea. Por eso cuando vimos el video que subió la popular página de Instagram @Trendmood1 dónde mostraba cómo transferir el producto de su empaque original a un pequeño envase de plástico, pensamos que teníamos que compartirlo. Sophie, la encargada de la página eligió su bálsamo favorito, que en su caso es The Kissu Lip Mask, de Tatcha, y con la espátula que trae procedió a sacarlo de su envase original y a ponerlo en un tubito transparente, similar a los que tienen otros hidratantes de labios. Según sus historias de Instagram, fue muy fácil hacerlo y también encontrar lo que necesitaba. Si tu favorito no viene con espátula o aplicador, también puedes comprarlo en alguna farmacia o página web. Sin duda, esta es una manera muy higiénica de llevar y usar tu bálsamo labial. Image zoom 8ml Clear Empty Tubes Refillable Containers, de Paper Pig. $9.49. Amazon.com. Image zoom The Kissu Lip Mask, de Tatcha. $28. Sephora.com. Image zoom Image zoom Lip Therapy Tin Rosy Lips, de Vaseline. $2.99. Walgreens.com. Image zoom Medicated Lip Conditioner con SPF 20, de Blistex. $3.29. Walgreens.com. Image zoom Es superfácil de hacer y te evitará algunos dolores de cabeza en este momento en el que las manos no son precisamente la mejor herramienta para aplicarte tus productos de belleza. Es importante recalcar que tampoco es buena idea compartir tu hidratante ni cualquier otro producto que usas. Más vale prevenir que lamentar. Advertisement

